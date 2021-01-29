Женский гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля

В начале февраля многие почувствуют перемены, которые готовы ворваться в жизнь, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют доверять предчувствиям. Дамам будет проще реагировать на малейшие изменения в энергетике пространства, и такое преимущество позволит им найти свой путь к успеху и обойти стороной ловушки на пути к счастливой жизни.

Женщина-Овен

Женщинам-Овнам астрологи рекомендуют начинать февраль не с активных действий, а с достижения внутренней гармонии. Упражнения помогут усмирить бушующую энергию и найти ей лучшее применение. Разрушительные эмоции будут камнем преткновения как для ведения бизнеса, так и для личных отношений.

Женщина-Телец

Дамам-Тельцам в первую неделю февраля будет сопутствовать удача. Этот месяц принесет много позитивных перемен, если начать неделю с восполнения запаса сил, и уже после этого двигаться в направлении решения важных вопросов. Не будет лишним и внимание к внутреннему голосу — он поможет обойтись без промахов и неудач.

Женщина-Близнецы

Близнецам астрологи рекомендуют посвятить начало февраля решению личных вопросов и не идти на поводу окружающих. Опасность будут представлять манипуляторы, которым захочется найти свою жертву в лице энергичных и сочувствующих чужому горю женщин. Доверять нужно себе и своим предчувствиям, чтобы не угодить в ловко расставленные сети.

Женщина-Рак

Дамы-Раки на этой неделе могут рассчитывать на поддержку небесных тел, и эта неделя пройдет успешно, если не сворачивать с выбранного пути. Уже со среды появится возможность воплотить в жизнь одно из заветных желаний, а также освободиться от страхов и блоков сознания, мешающих развитию.

Женщина-Лев

Львицы могут оказаться жертвами собственных желаний, и им астрологи рекомендуют анализировать происходящие события, чтобы исключить неприятности. На этой неделе есть риск лишиться накоплений из-за необдуманных покупок или рискованных вложений, и астрологи рекомендуют отказаться от спонтанного шопинга.

Женщина-Дева

Девам на этой неделе понадобится внимание к деталям. Энергетика звезд и планет может сбить с пути, заставляя тратить силы впустую, и Девам важно не бросаться в работу как в омут, а планировать дела, анализируя происходящие события. Вдумчивая работа убережет от большинства неприятностей.

Женщина-Весы

Дамам-Весам на этой неделе будет важна поддержка со стороны близких людей. Им не следует бояться просьб о помощи, чтобы решить свои вопросы и задачи. Ключевым фактором успеха для этого знака астрологи называют умение вовремя остановиться, если кажется, что дела идут в совершенно не в том направлении.

Женщина-Скорпион

Скорпионы на этой неделе должны быть готовы к конфликтным ситуациям. В первой половине февраля есть риск остаться ни с чем, если проявлять ответную агрессию, и дамам важно восстанавливать душевное равновесие, чтобы исключить стычки в деловой среде и с близкими людьми.

Женщина-Стрелец

Дамам-стрельцам астрологи рекомендуют воспользоваться проверенной тактикой, чтобы планы не сорвались и цели были достигнуты в кратчайший срок. Для этого стоит прибегнуть к упражнениям, программирующим сознание на успех. Благодаря этому получится обойти ловушки, расставленные судьбой.

Женщина-Козерог

У дам-Козерогов ожидается активная неделя, наполненная множеством событий. Энергетика звезд и планет будет позитивной, и дамы смогут понять, что нет ничего невозможного. Начало февраля будет отличным стартом для тех, кто не боится брать ответственность на себя и смотреть в будущее с оптимизмом.

Женщина-Водолей

Настроение дам-Водолеев будет во многом зависеть от влияния планеты-управителя. Ретроградный Меркурий будет тормозить активность, что может вызвать приступы апатии у женщин этого знака. Астрологи рекомендуют начать неделю с позитивных аффирмаций, чтобы дурное настроение не стало причиной промахов и неудач.

Женщина-Рыбы

У Рыб на этой неделе вряд ли найдется минутка на праздное времяпровождение. Энергетика звезд и планет будет подталкивать к активным действиям, и таким положением дел нужно пользоваться на полную. Астрологи рекомендуют потрудиться, чтобы заложить крепкий фундамент, посвятить февраль получению прибыли и заслужить отменную репутацию.



