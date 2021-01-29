70-е, вперед! Известный российский стилист раскрыл тренды сезона весна-лето 2021

На дворе зима, а заядлые модницы уже задумываются о том, какие наряды будут выгуливать по улицам в марте. Эксперт моды Влад Лисовец решил помочь им определиться и рассказал 5-tv.ru, что будет в тренде в сезоне весна-лето 2021.

Этот год придется по вкусу всем, кто ностальгирует по 1970-м. Кроме того, в прошлое уходит безумная тяга к безразмерным вещам, а на смену ей приходит эра женственности и элегантности. При этом не останутся внакладе те, кто любит сочетать несочетаемое. Первым делом, по словам стилиста, стоит обзавестись брюками с высокой талией из плотной ткани.

«Если у вас осталось что-то из 90-х, можете это носить, но уже больше тяжелых тканей в моде — это бархат, шерстяные ткани. Весной будут прекрасно смотреться брюки из какой-то набивной ткани, расклешенные, высоко посаженные, которые вы можете носить с легкими блузками. Банты в стиле 70-х тоже будут в фаворе», — рассказал Лисовец.

Что касается верхней одежды, то эксперт моды предлагает остановить свой выбор на приталенных фасонах, тем более после громоздких зимних пуховиков и дубленок они будут только в радость. Не огорчит сезон и приверженцев нестареющей классики — в тренде останутся все варианты джинсов.

«Лаковые плащи, кожаные. Все оттенки 70-х — это фисташковый, горчичный, рыжий. Джинсы не сдают свои позиции, поэтому джинсовая одежда обязательно должна быть в гардеробе — куртки, плащи, брюки, рубашки. Вы можете носить это все вместе, и это будет считаться модным», — отметил стилист.

Обувь тоже претерпит изменения. Вместо грубых кроссовок, которые так полюбились, теперь имеет смысл отдать предпочтение ботильонам на каблуке. «Пришло время уже снимать кроссовки, оставить их все-таки в гардеробе, на прогулку, а так все больше элегантности», — отметил Лисовец.

Будут популярны юбки до середины икры, а также тонкие футболки на бретельках, то есть топы. По мнению эксперта моды, последние можно смело носить с брюками. И не забывайте экспериментировать. «Не бойтесь сочетать простую легкую одежду с чем-то очень элегантным. Это всегда делает образ европейским, модным, стильным», — посоветовал Лисовец.

Снова будут в тренде крупные украшения — например, пластиковые серьги с большими стразами. И, конечно, не уйдет из моды кружево, которое также можно использовать в сочетании с грубыми тканями. «Кружево очень женственно выглядит. И вы все так же можете его носить с чем-то абсолютно неподходящим. Например, с джинсой или с какой-то юбкой из военной ткани», — поделился эксперт.

Приятно, по словам Лисовца, что ограничивать себя в выборе цвета практически не придется. Все оттенки будут смотреться уместно, если их грамотно сочетать. «Назвать цвет, который не в моде, я не смогу. Потому что сейчас, как и последние пять лет, можно все миксовать. Да, и не забывайте про принт в этнической стилистике 70-х. Особенно хорошо он смотрится на сарафанах в сочетании с грубыми ботинками», — заключил стилист.



