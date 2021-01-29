Пт, 29.01.2021
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70-е, вперед! Известный российский стилист раскрыл тренды сезона весна-лето 2021

Модный образ весна-лето 2021. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Мода порадует и поклонниц элегантного стиля, и бунтарок, любящих сочетать несочетаемое.

На дворе зима, а заядлые модницы уже задумываются о том, какие наряды будут выгуливать по улицам в марте. Эксперт моды Влад Лисовец решил помочь им определиться и рассказал 5-tv.ru, что будет в тренде в сезоне весна-лето 2021.

Этот год придется по вкусу всем, кто ностальгирует по 1970-м. Кроме того, в прошлое уходит безумная тяга к безразмерным вещам, а на смену ей приходит эра женственности и элегантности. При этом не останутся внакладе те, кто любит сочетать несочетаемое. Первым делом, по словам стилиста, стоит обзавестись брюками с высокой талией из плотной ткани.

«Если у вас осталось что-то из 90-х, можете это носить, но уже больше тяжелых тканей в моде — это бархат, шерстяные ткани. Весной будут прекрасно смотреться брюки из какой-то набивной ткани, расклешенные, высоко посаженные, которые вы можете носить с легкими блузками. Банты в стиле 70-х тоже будут в фаворе»— рассказал Лисовец.

Что касается верхней одежды, то эксперт моды предлагает остановить свой выбор на приталенных фасонах, тем более после громоздких зимних пуховиков и дубленок они будут только в радость. Не огорчит сезон и приверженцев нестареющей классики — в тренде останутся все варианты джинсов.

«Лаковые плащи, кожаные. Все оттенки 70-х — это фисташковый, горчичный, рыжий. Джинсы не сдают свои позиции, поэтому джинсовая одежда обязательно должна быть в гардеробе — куртки, плащи, брюки, рубашки. Вы можете носить это все вместе, и это будет считаться модным»— отметил стилист.

Обувь тоже претерпит изменения. Вместо грубых кроссовок, которые так полюбились, теперь имеет смысл отдать предпочтение ботильонам на каблуке. «Пришло время уже снимать кроссовки, оставить их все-таки в гардеробе, на прогулку, а так все больше элегантности»— отметил Лисовец.

Будут популярны юбки до середины икры, а также тонкие футболки на бретельках, то есть топы. По мнению эксперта моды, последние можно смело носить с брюками. И не забывайте экспериментировать. «Не бойтесь сочетать простую легкую одежду с чем-то очень элегантным. Это всегда делает образ европейским, модным, стильным», — посоветовал Лисовец.

Снова будут в тренде крупные украшения — например, пластиковые серьги с большими стразами. И, конечно, не уйдет из моды кружево, которое также можно использовать в сочетании с грубыми тканями. «Кружево очень женственно выглядит. И вы все так же можете его носить с чем-то абсолютно неподходящим. Например, с джинсой или с какой-то юбкой из военной ткани»— поделился эксперт.

Приятно, по словам Лисовца, что ограничивать себя в выборе цвета практически не придется. Все оттенки будут смотреться уместно, если их грамотно сочетать. «Назвать цвет, который не в моде, я не смогу. Потому что сейчас, как и последние пять лет, можно все миксовать. Да, и не забывайте про принт в этнической стилистике 70-х. Особенно хорошо он смотрится на сарафанах в сочетании с грубыми ботинками», — заключил стилист.


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