Ученые выяснили главные причины послеродовой депрессии у мужчин

Это выяснили ученые Лундского Университета и опубликовали свое исследование в Psychology of Men&Masculinities.

Исследователи создали онлайн-опрос для 530 отцов детей возрастом с 1 и до 18 месяцев, чтобы выяснить, какие главные причины могут послужить возникновению послеродовой депрессии. В результате выяснилось, что больше всего проблем у мужчин связано было с низкой самооценкой, неуверенностью в партнершах и опыте общения с детьми.

При этом мужчины указали, что боялись оказаться плохими отцами, разочаровать свою семью или потерять их. Все эти переживания спровоцированы слишком завышенными требованиями социума, отметили ученые.

По их данным, с послеродовой депрессией сталкивается 10-12% матерей и 8% отцов. Выяснилось также, что мужчины сталкивались чаще с послеродовой депрессией, если их жены также от нее пострадали.



