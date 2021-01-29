Косметолог рассказала, заменит ли фейс-фитнес профессиональные бьюти-процедуры

5-tv.ru пообщался с врачом-дерматологом, специалистом по контурной пластике и медицинской эстетике Александрой Гонт и узнал, заменит ли самомассаж мышц лица поход к косметологу.
Поход к косметологу это (фейс-фитнес — Прим. ред.) не заменяет. Я всегда люблю проводить параллель со стоматологией: это так же, как если вы в домашних условиях правильно чистили зубы, пользовались ирригаторами, какими-то дополнительными капами для выравнивая зубов, но, тем не менее, периодически ходили к стоматологу. Здесь все то же самое: вы можете оптимизировать свой домашний уход, купить какие-то гаджеты, клеить себе тейпы, заниматься фейс-фитнесом. Это все прекрасно и гарантирует то, что вы не так часто будете ходить к косметологу,
Но не так часто, по мнению эксперта, не значит никогда. Домашние процедуры всегда стоит комбинировать с профессиональным уходом. Александра Гонт напомнила, что полезен только тот фейс-фитнес, который сделан грамотно.
Нужно прорабатывать те мышцы, которые у нас с возрастом гипотрафируются, то есть мы не так часто ими работаем, и они начинают в виде комочков провисать. И есть у нас мышцы, которыми мы очень активно работаем, накачиваем их, как будто постоянно занимаемся бодибилдингом. Мы часто хмуримся, часто улыбаемся. У нас в первую очередь накачиваются мышцы, которыми мы совершаем эти мимические движения: мышцы переносицы, области лба и области глаз, где возникают „гусиные лапки“. И вот как раз таки фейс-фитнес позволяет разогнать эти застойные явления,
По ее мнению, самомассаж лица можно делать только под руководством грамотного тренера. Гонт отметила, что многие специалисты, которые публикуют свои уроки по фейс-фитнесу в соцсетях совершают большую ошибку. Они прорабатывают мышцы, которые и так напряжены.
Мышцы платизмы напрягать, делать какие-то движения ртом. Эти мышцы у нас и так в гипертонусе. Мы и так очень часто их активизируем. Поэтому мне близки те тренеры и те методики, которые расслабляют эти мышцы. Так называемая йога для мышц,
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