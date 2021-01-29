Косметолог рассказала, заменит ли фейс-фитнес профессиональные бьюти-процедуры

Нужно прорабатывать те мышцы, которые у нас с возрастом гипотрафируются, то есть мы не так часто ими работаем, и они начинают в виде комочков провисать. И есть у нас мышцы, которыми мы очень активно работаем, накачиваем их, как будто постоянно занимаемся бодибилдингом. Мы часто хмуримся, часто улыбаемся. У нас в первую очередь накачиваются мышцы, которыми мы совершаем эти мимические движения: мышцы переносицы, области лба и области глаз, где возникают „гусиные лапки“. И вот как раз таки фейс-фитнес позволяет разогнать эти застойные явления,