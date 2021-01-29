Не делайте так! Десять частых ошибок при сушке феном
Часто укладываете волосы феном? Тогда проверьте, не совершаете ли вы одну из этих ошибок, которые могут нанести прическе непоправимый вред, предлагает «Домашний Очаг».
Часто укладываете волосы феном? Тогда проверьте, не совершаете ли вы одну из этих ошибок, которые могут нанести прическе непоправимый вред, предлагает «Домашний Очаг».
Вы выбираете режим с максимальной температурой
Соблазн быстрее высушить волосы, конечно, велик, но, если время позволяет, старайтесь сушить волосы на умеренной температуре. Слишком горячий воздух лишает пряди влаги и может привести к появлению секущихся концов.
Если вам приходится пользоваться режимом с максимальной температурой, всегда заканчивайте укладку сушкой холодным воздухом.
Вы используете неправильную щетку
Если во время высушивания волос феном вы используете круглую расческу или щетку-лопатку, будьте готовы к неприятным последствиям. Брашинг влажных волос может привести к сухости и повреждению текстуры. Лучше для начала подсушить волосы, расчесывая их пальцами, а расческу использовать в самом конце процесса.
Вы сушите волосы феном сразу после мытья
Прежде чем взяться за фен, позвольте волосам подсохнуть естественным образом – конечно, если время позволяет. Сушка свежевымытых волос займет гораздо больше времени и принесет прическе больше вреда.
Вы начинаете сушить волосы с концов
Это серьезная ошибка! Стилисты рекомендуют всегда начинать сушить волосы от корней, постепенно продвигаясь к концам. Для начала займитесь прядями, обрамляющими лицо – им необходимо уделить максимум внимания. Затем уложите волосы на макушке и только после этого переходите к зоне на затылке.
Вы не делите волосы на зоны
Секрет салонной укладки – поэтапное высушивание волос. Разделите прическу на слои (трех-четырех будет достаточно), и затем постепенно сушите и укладывайте волосы, пользуясь круглыми щетками разного диаметра.
А чтобы создать естественную волну, сверните пряди по кругу, закрепите их невидимками, а затем просушите их – сначала горячим, а затем прохладным воздухом.
Вы не пользуетесь средствами с термозащитой
Вам это скажет любой стилист: термозащита для волос – единственный способ избежать повреждений во время сушки феном. Выберите из всех предлагаемых средств те, которые подходят вам лучше всего – для объема, блеска, с дополнительным увлажнением и так далее. Наносите средство на влажные волосы перед каждым высушиванием.
Вы используетесь фен плохого качества
Фен фену рознь. Как и в случае с любой техников, недорогие модели низкого качества могут принести больше вреда, чем пользы. Отнеситесь к выбору фена со всей серьезностью – ведь экономия может стоить вам здоровья волос.
Вы сушите уже сухие волосы
Некоторые женщины используют фен для разглаживания и укладки уже сухих волос. Так делать нельзя! Пересушенные волосы быстро теряют блеск и становятся ломкими.
Чтобы уложить выбившиеся волоски и убрать пушистость, используйте специальные сыворотки.
Вы неправильно сушите концы
Чтобы концы волос выглядели ухоженными и гладкими, стилисты советуют сначала нагреть их феном на щетке, а затем продуть их струей прохладного воздуха.
Вы никогда не чистите фен
В решетке в задней части прибора собирается невероятное количество пыли и грязи, что не лучшим образом сказывается на его работе. Регулярно очищайте фен от мусора. Это предотвратит перегревание прибора и улучшит силу потока.