Пт, 29.01.2021
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Что 58-летняя Деми Мур сделала с лицом: отвечает врач

Деми Мур ФОТО: STEPHANE DE SAKUTIN/AFP

Внешность актрисы на показе Fendi вызвала волну споров. Разбираемся с экспертом, что же произошло с лицом звезды.

После показа Fendi весна-лето 2021 темой для обсуждения стала не коллекция итальянского бренда, а внешность 58-летней Деми Мур, открывавшей показ в черном шелковом платье в пол. Одни обвинили актрису в злоупотреблении пластикой, которая изменила звезду «Привидения» и «Солдата Джейн» до неузнаваемости. В то время как другие высказали предположение, что всему виной неудачный макияж. Портал Wday.ru обратился к косметологу Татьяне Степановой, чтобы выяснить, что произошло с лицом легендарной актрисы на самом деле.

— Кардинальные перемены во внешности голливудской актрисы вызвали огромный ажиотаж. Для таких изменений явно понадобилось вмешательство не только косметолога, но и пластического хирурга. Теперь следы времени полностью стерты с лица Деми Мур, а качество ее кожи значительно улучшилось: нет морщин вокруг глаз и в области щек, которые неизбежны в ее возрасте. Однако визуально актриса стала менее привлекательной, так как утрированные черты лица не сочетаются между собой и нарушают гармоничность и пропорциональность.
 
Если анализировать лицо сверху вниз, то лоб, скорее всего, пережил подтяжку, а также на него могли повлиять такие процедуры, как коллагеностимуляция, альтератерапия (борьба с возрастными изменениями с помощью ультразвука), термаж (процедура глубокого инфракрасного омоложения кожи, выполняемая при помощи генератора радиоволновой энергии), шлифовка, пилинги.
 
Область век подвергалась ботулинотерапии, а также не обошлось без блефаропластики. Измененная форма носа, а именно зауженный кончик, явно побывал под ножом хирурга, так как от бывшей формы носа знаменитости не осталось и следа. Скулы, скорее всего, прячут даже не филлеры, а нерассасывающиеся импланты и нити. Их увеличение настолько нарушает гармоничность черт лица, что буквально нависает над нижней третью и образует неестественные впадины в области щек.

Форма губ, скорее, всего тоже подвергалась коррекции и за счет всех выше перечисленных манипуляций выглядит очень странно, напоминая рыбку, причем всей нижней частью лица. Уголки губ сползли вниз, создав неестественное выражение.

В целом на кожу оказывалось дополнительное воздействие для улучшения ее состояния и избавления от морщин, здесь сложно угадать, какой именно процедурой воспользовалась Деми Мур, но такой эффект могли оказать альтератерапия, плазмотерапия (процедура, в ходе которой пациенту вводят очищенную и обогащенную тромбоцитами плазму крови), лифтинговые процедуры. Возможно, только на них и стоило остановиться, ведь до перемен актриса выглядела прекрасно.

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