Что 58-летняя Деми Мур сделала с лицом: отвечает врач

Если анализировать лицо сверху вниз, то лоб, скорее всего, пережил подтяжку, а также на него могли повлиять такие процедуры, как коллагеностимуляция, альтератерапия (борьба с возрастными изменениями с помощью ультразвука), термаж (процедура глубокого инфракрасного омоложения кожи, выполняемая при помощи генератора радиоволновой энергии), шлифовка, пилинги.

Область век подвергалась ботулинотерапии, а также не обошлось без блефаропластики. Измененная форма носа, а именно зауженный кончик, явно побывал под ножом хирурга, так как от бывшей формы носа знаменитости не осталось и следа. Скулы, скорее всего, прячут даже не филлеры, а нерассасывающиеся импланты и нити. Их увеличение настолько нарушает гармоничность черт лица, что буквально нависает над нижней третью и образует неестественные впадины в области щек.