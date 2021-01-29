Что 58-летняя Деми Мур сделала с лицом: отвечает врач
Внешность актрисы на показе Fendi вызвала волну споров. Разбираемся с экспертом, что же произошло с лицом звезды.
Внешность актрисы на показе Fendi вызвала волну споров. Разбираемся с экспертом, что же произошло с лицом звезды.
После показа Fendi весна-лето 2021 темой для обсуждения стала не коллекция итальянского бренда, а внешность 58-летней Деми Мур, открывавшей показ в черном шелковом платье в пол. Одни обвинили актрису в злоупотреблении пластикой, которая изменила звезду «Привидения» и «Солдата Джейн» до неузнаваемости. В то время как другие высказали предположение, что всему виной неудачный макияж. Портал Wday.ru обратился к косметологу Татьяне Степановой, чтобы выяснить, что произошло с лицом легендарной актрисы на самом деле.
Форма губ, скорее, всего тоже подвергалась коррекции и за счет всех выше перечисленных манипуляций выглядит очень странно, напоминая рыбку, причем всей нижней частью лица. Уголки губ сползли вниз, создав неестественное выражение.