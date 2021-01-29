Семь ультрамодных вещей, которые опасны для здоровья

Высокие каблуки

Многие женщины обожают носить высокие каблуки. Кажется, у этой обуви масса достоинств: она приковывает восхищенные взгляды, помогает стать стройнее и выше. Каблуки оживляют даже самый скучный наряд и делают из вас роковую красотку. Однако всегда нужно иметь в виду, что обувь на каблуке серьезно вредит вашему здоровью. Каждый сантиметр увеличивает давление на позвоночник, спину и колени. Чрезмерная любовь к каблукам может серьезно сказаться на мышцах икр. Чем выше находится пятка, тем больше силы и веса переносится на подушечки пальцев. Если вы не представляете свою жизнь без эффектных туфель, обязательно устраивайте себе передышки и надевайте более комфортную обувь.

Узкие джинсы

В последнее время популярность узких джинсов сильно упала, но некоторые все равно продолжают носить любимую пару ежедневно. Они подчеркивают все достоинства вашей фигуры и выделяют каждый изгиб тела. Но этот элемент гардероба также считается опасным. Из-за тесноты обладатели облегающей модели могут чувствовать онемение и покалывание в ногах. Более того, известны случаи, когда узкие джинсы становились причиной компартмент-синдрома — состояния, при котором повышенное давление в одной части тела приводит к недостаточному кровоснабжению тканей в данном пространстве. Поэтому настоятельно рекомендуем сменить скини на кюлоты или бананы.

Корректирующее белье

Сегодня корректирующее белье пользуется большим спросом. Да и как пройти мимо, если его рекламирует сама Ким Кардашьян? Такое белье скрывает все изъяны и избавляет от небольшого животика в один момент. И для силуэта мечты вам не приходится часами пропадать в зале. Звучит отлично, не правда ли? Однако за идеальную фигуру вы платите слишком высокую цену. Корректирующее белье должно быть плотным и облегающим, и именно поэтому при длительной носке оно может оказывать давление на внутренние органы. Также из-за корректирующего белья возникает кислотный рефлюкс и изжога.

Спортивные легинсы

Спортивные легинсы сейчас есть в гардеробе почти у каждой женщины. Их можно носить в тренажерный зал, они идеально подходят для занятий йогой или другими активностями. Однако любимые спортивные легинсы могут причинять вред вашему здоровью, и дело здесь не только не в тесноте. Вторая серьезная угроза возникает, когда вы потеете. Неважно, бегаете ли вы на беговой дорожке или просто занимаетесь уборкой — любая влага на плотной одежде связана с риском развития грибковых инфекций. Кроме того, спортивные легинсы увеличивают риск развития фолликулита — инфекционного воспаления волосяного фолликула. Возможно, вы замечали маленькие красные шишечки на ногах. Это может быть раздражением кожи, которое вызвано именно узкими легинсами. При выборе одежды для тренировок обязательно отдавайте предпочтение дышащим или свободным вещам.

Огромные сумки

Современная модница всегда ходит с огромной сумкой, в которую может поместиться все: кошелек, ключи, косметика, очки, расческа, ежедневник, ноутбук… И это лишь малая часть списка. Но с увеличением веса сумки растет и ежедневная нагрузка на спину, плечи и локти. Чтобы избавиться от этой проблемы, придется выбирать аксессуары поменьше. Также следует убедиться, что сумка не тяжелая сама по себе. А если ваша профессия связана с перевозкой большого количества предметов, лучше отдайте предпочтение сумкам на колесиках или чемоданам.

Туфли с острым мысом

Туфли с острым мысом снова считаются актуальной моделью. Будьте готовы: в момент покупки вы принесете в жертву свое здоровье. Ни для кого не секрет, что обувь с острым мысом фиксирует ваши пальцы в неестественном положении, которое им вредит. Такие туфли могут спровоцировать отек пальцев ног, а также травмировать нерв между пальцами. Чтобы уберечь себя от травм, избегайте обуви с острым мысом и выбирайте более комфортные модели.

Тяжелые украшения

Эффектные и крупные украшения — один из самых главных трендов современной моды. Серьги, ожерелья и браслеты становятся все больше, а их обладательницы с радостью дополняют образы громоздкими аксессуарами. Но у такого увлечения есть целый ряд последствий. Во-первых, сережки могут оказаться настолько массивными, что мочка уха сильно растянется или даже порвется. Во-вторых, украшения цепляются за одежду, и вы можете случайно себя травмировать. В-третьих, тяжелые ожерелья иногда сильно давят на шею, спину и грудь, а крупные кольца и браслеты вызывают боль в запястьях и пальцах. Если после посещения ювелирного магазина вы не хотите оказаться в кабинете врача, покупайте аксессуары меньших размеров.



