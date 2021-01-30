Диетолог развеял популярные мифы об употреблении воды
Диетолог Алексей Ковальков развеял популярные мифы об употреблении воды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал эксперта.
Диетолог Алексей Ковальков развеял популярные мифы об употреблении воды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал эксперта.
По мнению специалиста, выпивать по два литра воды в день необязательно. Он пояснил, что человек употребляет ровно столько воды, сколько ему нужно для поддержания баланса, и ориентиром в этой ситуации служит чувство жажды.
Неправдой является и то, что жидкости помогают уменьшить чувство голода. «Вода покидает желудок очень быстро, через несколько минут она уйдет в кишечник, ни о какой сытости речи не идет», — объяснил Ковальков, пишет Lenta.ru.
Помимо этого, польза воды перед едой — это тоже миф. По его словам, вода наоборот «смывает» необходимые для пищеварения ферменты, и посоветовал пить ее через пять минут после начала приема пищи.
В октябре прошлого года диетолог Наталья Нефедова напомнила, что вода — это не единственный источник жидкости. По словам специалиста, ее можно получать также из кофе, чая, супов, фруктов, овощей и другой еды.