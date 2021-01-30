Стилист показал способы подобрать идеальный размер джинсов без примерки

По словам Гока Вана (Gok Wan), в первую очередь нужно знать свой тип телосложения. Дело в том, что одна и та же модель джинсов будет по-разному сидеть на разных фигурах. «Одна из самых распространенных жалоб, которую я часто слышу от женщин, заключается в том, что их талия сильно отличается по размеру от бедер. Например, дама с грушевидной фигурой может найти пару джинсов, идеально сидящих в области ягодиц, но в поясе они будут ей велики. Или наоборот: в талии они подходят по размеру, но их невозможно натянуть», — сказал стилист, пишет Lenta.ru.

Чтобы избежать подобной проблемы, Ван объяснил, что нужно обращать внимание на «кокетку» — угол между двумя швами, расположенный на задней части изделия сразу под поясом. Глубина кокетки отвечает за объемы в талии и бедрах. Чем больше угол, тем уже пояс и больше пространства в нижней части тела. «Такая маленькая деталь способствует плотному прилеганию к талии джинсов и при этом выгодно подчеркивает ваши ягодицы», — заверил англичанин.

Кроме того, не стоит ориентироваться на свой размер одежды, поскольку каждый бренд при создании своих изделий использует так называемый «блок». Это такой кусок дерева, который является шаблоном и предназначен для определения размера и подгонки производимой одежды.

«Один магазин может использовать блок для определенного размера со значением 12, а другой для того же самого размера будет использовать блок со значением 16. И это не значит, что вы поправились или похудели, это значит, что фабрика попросту использует другой блок», — объяснил Ван. Вместо того чтобы ориентироваться на размер одежды, стилист посоветовал измерить части своего тела с помощью рулетки и сверять их с таблицей параметров, имеющейся у каждого магазина.

Помимо этого, нужно обращать внимание на фасон изделия. Обладательницам узкой талии Ван рекомендует джинсы с высокой посадкой. Таким образом удастся выгодно подчеркнуть фигуру и визуально удлинить ноги. Женщинам с длинными ногами и коротким туловищем подойдут джинсы с низкой посадкой — такая модель сбалансирует пропорции тела. Средняя посадка подойдет в том случае, если есть желание заправить в джинсы рубашку или свитер.