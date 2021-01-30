«Не смотри телевизор, там Лазарев, будешь им восхищаться»: как я жила с абьюзером

Наш развод был через суд — договориться с ним так и не получилось: развод он мне не давал. Я не стала делить нажитое вместе имущество, потому что не хотела иметь ничего общего с этим человеком. Этот кошмарный процесс длился 4 месяца. Зато после я наконец почувствовала себя свободной. Да, было очень сложно, но как раз в первый момент, когда я получила свидетельство о разводе, я встретила Андрея. Считаные дни — и вот я уже сижу перед Андреем, влюбленная и окрыленная. И во мне теплится надежда, что в этот раз я не ошибусь в человеке.

Привет, Андрей

Собственно, с Андреем мы познакомились на конкурсе красоты «Мисс Моспродюсер», где он был ведущим и по-доброму подтрунивал надо мной. Я думала: «Ну что за тощий парень, который ведет себя как хам?!» Суть была в том, что мы с ним однофамильцы и Андрей всячески шутил на эту тему. Даже эти колкости меня задевали — налицо была опущенная самооценка после нездоровых отношений. Его шутки я тогда не понимала и следующие три года отношений тоже, постоянно обижалась на него.

На следующий день после мероприятия я добавляла в Facebook всех тех, кто там был — ведь я пошла на этот конкурс, чтобы отвлечься после развода и разнообразить досуг. Дальше приходит сообщение от Андрея: он узнал, что я аквагример, начал в шутку просить, чтобы я научила рисовать его аквагрим, предлагал встретиться для этого в кафе, говорил, что приедет с друзьями. Меня тогда это очень напугало, я не понимала, что он шутит, я говорила, что никуда не поеду, если он с друзьями будет.

В итоге мы встретились с ним в кафе, а потом через два дня сходили еще на одно свидание и тогда уже все началось. Дальше мы вместе встречали Новый год у друзей и тогда очень сильно поругались, практически расстались на какое-то время, пока Андрей не приехал и не извинился. После первых травмирующих отношений я каждую ссору воспринимала как знак и с большой опаской относилась к такому. Очень переживала, что история может повториться.

Не буду скрывать — я не сразу поняла, что Андрей мой человек. Было сложно довериться кому-то снова. Помню, частенько плакала от того, что мне приходится заново строить отношения, ведь я не знала, что из этого выйдет, опять ли будет ужас наяву. Я не умела доверять и училась это делать только с поддержкой, но даже когда Андрей обо мне заботился, я снова плакала. Я не могла поверить, что бывают такие заботливые и бескорыстные люди. И что такой человек теперь рядом со мной.