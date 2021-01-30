«Не смотри телевизор, там Лазарев, будешь им восхищаться»: как я жила с абьюзером
Рассказываем личную историю блогера Кристины Новиковой.
Рассказываем личную историю блогера Кристины Новиковой.
«Я была замужем дважды. Брак с моим первым мужем был катастрофой. Все начиналось как в сказке — свидания, комплименты, милые подарки. Мы были очень молоды. Помню, мы накопили на поездку в Питер на Новый год. Там же мне и сделали предложение — вот так сразу. И уже через неделю я переехала к своему первому мужу. пишет Lady.mail.ru.
Свадьбу мы назначили на март — у нас было 3 месяца на подготовку, но потом мы повздорили и перенесли событие на лето. Тогда мы, конечно, ругались, но мне казалось, что все это от легкой ревности, не больше. Такое чувство собственности: любишь, поэтому ревнуешь. Я не могла сделать других выводов или сравнить с чем-то, так как это были мои первые серьезные отношения.
Со стороны мы тоже выглядели обычной парой, которая иногда может повздорить. Тогда руку на меня никто не поднимал — это все началось, когда мы уже обвенчались. Наверное, многие девушки именно до брака не могут понять, с каким человеком находятся в отношениях.
Ссоры
После свадьбы наша совместная жизнь стала состоять из скандалов. Они повторялись чуть ли не чаще, чем раз в полторы-две недели. И это были не просто тихие обиды, нет, каждый раз я ощущала себя как под обстрелом эмоционального насилия. Постоянное чувство ревности с его стороны доходило до абсурда, однажды он мне даже сказал: «Не смотри телевизор — там опять твой любимый Лазарев, опять будешь им восхищаться».
Все это становилось невыносимым, замечания и придирки сыпались на меня по любому поводу. Последней каплей стала наша драка из-за маленького котенка, который испачкал диван. Мы приютили питомца, для меня это было что-то сродни материнству, ведь он не мог иметь детей. Чувствовала, что мне нужно дать кому-то эту любовь, я была на седьмом небе от счастья от нового члена семьи. Кто бы знал, чем это все обернется. Одним днем котенок испачкал диван — ну а как иначе, он только привыкал к новому дому. Приказным тоном мне сказали, чтобы я встала и начала драить диван, параллельно меня материли. Мне стало не по себе — почему его так вывело это событие? Я почувствовала, что я одна. Мысль о том, что семьи с ним не построить, росла во мне.
Дальше начался большой скандал: я начала летать по квартире, меня швыряли из угла в угол, исцарапали все руки в кровь, в меня летели книги, потом он чуть ли не ногами замахивался в меня. Я в дичайшем страхе и истерике, в слезах кричала: «Уходи и оставь меня в покое!» Я понимала, что дальше это продолжаться не может.
Наш развод был через суд — договориться с ним так и не получилось: развод он мне не давал. Я не стала делить нажитое вместе имущество, потому что не хотела иметь ничего общего с этим человеком. Этот кошмарный процесс длился 4 месяца. Зато после я наконец почувствовала себя свободной. Да, было очень сложно, но как раз в первый момент, когда я получила свидетельство о разводе, я встретила Андрея. Считаные дни — и вот я уже сижу перед Андреем, влюбленная и окрыленная. И во мне теплится надежда, что в этот раз я не ошибусь в человеке.
Привет, Андрей
Собственно, с Андреем мы познакомились на конкурсе красоты «Мисс Моспродюсер», где он был ведущим и по-доброму подтрунивал надо мной. Я думала: «Ну что за тощий парень, который ведет себя как хам?!» Суть была в том, что мы с ним однофамильцы и Андрей всячески шутил на эту тему. Даже эти колкости меня задевали — налицо была опущенная самооценка после нездоровых отношений. Его шутки я тогда не понимала и следующие три года отношений тоже, постоянно обижалась на него.
На следующий день после мероприятия я добавляла в Facebook всех тех, кто там был — ведь я пошла на этот конкурс, чтобы отвлечься после развода и разнообразить досуг. Дальше приходит сообщение от Андрея: он узнал, что я аквагример, начал в шутку просить, чтобы я научила рисовать его аквагрим, предлагал встретиться для этого в кафе, говорил, что приедет с друзьями. Меня тогда это очень напугало, я не понимала, что он шутит, я говорила, что никуда не поеду, если он с друзьями будет.
В итоге мы встретились с ним в кафе, а потом через два дня сходили еще на одно свидание и тогда уже все началось. Дальше мы вместе встречали Новый год у друзей и тогда очень сильно поругались, практически расстались на какое-то время, пока Андрей не приехал и не извинился. После первых травмирующих отношений я каждую ссору воспринимала как знак и с большой опаской относилась к такому. Очень переживала, что история может повториться.
Не буду скрывать — я не сразу поняла, что Андрей мой человек. Было сложно довериться кому-то снова. Помню, частенько плакала от того, что мне приходится заново строить отношения, ведь я не знала, что из этого выйдет, опять ли будет ужас наяву. Я не умела доверять и училась это делать только с поддержкой, но даже когда Андрей обо мне заботился, я снова плакала. Я не могла поверить, что бывают такие заботливые и бескорыстные люди. И что такой человек теперь рядом со мной.
Материнство
Да, мы планировали ребенка: в финансовом и моральном плане. Мы ожидали, мы строили планы, мы готовились ко всему: и все делали вместе. Да, мы были готовы и знали как по учебнику — что и как будет до момента родов.
Но вот с рождением сына, именно с днем родов, все пошло не так, как планировалось. Роды были очень долгие, мучительные и болезненные. Это были партнерские роды без обезболивания, как я и хотела, но с разрывами, после которых я сложно восстанавливалась. Два дня я буквально не могла встать с кровати, у меня были ужасные и сильные кровотечения и мне было очень сложно осознавать, что я физически не могу подойти к ребенку. В этой ситуации Андрей был моей опорой — он оставался с сыном, поддерживал и помогал мне, когда становилось совсем невыносимо.
Рождение сына изменило нашу семью. Мы стали более ответственными, стали с большим уважением относиться друг к другу, и вся моя жизнь теперь вертится вокруг ребенка, как бы страшно это ни звучало. На самом деле, это не мешает мне работать! Просто я стала более счастливым человеком — теперь я понимаю, что сделала большое дело, подарила жизнь такому замечательному человеку, которому смогу дать все, что нужно для счастья, если не больше.
Карьера тоже важна
Баланс между семьей и бизнесом я еще наладила не до конца, но стараюсь, потому что понимаю — от этого зависит качество нашей жизни. Мне бы не хотелось, чтобы мой ребенок в чем-то нуждался, а я потеряла в возможностях. Поэтому порой прибегаешь к помощи мамы, если понимаешь, что нужно уйти на съемку на несколько часов — теперь от тебя зависит человек, ты не можешь оставить его спящим в кровати. Иногда приходится брать маму с собой на съемку или просить мужа погулять с ребенком, пока я в этот момент работаю. Ночью мы по очереди спим, таким образом получается какие-то вещи удается совмещать с реальностью.
Я поняла, что для того, чтобы работать, мне нужна одна рука, нормальный свет и телефон. Когда сын спит, в телефоне я стараюсь работать: создавать какие-то курсы, давать распоряжения своим ассистентам и менеджерам, связываться по работе, давать интервью, снимать сторис, насколько это возможно, по пояс или по шею, если кормлю ребенка, монтировать видео, писать посты.
Если полностью уйти в материнство, я боюсь, что перестану быть собой. Сколько себя помню, я всегда боялась стать человеком, который просто сидит на кухне, смотрит телевизор и ждет мужа с работы. Я хочу развития, хочу учиться и делать мир лучше».