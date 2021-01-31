Финалистка конкурса красоты устроилась работать посудомойщицей
Финалистка конкурса красоты «Мисс Казахстан-2019» Гульнур Нуртаза устроилась работать посудомойщицей. Об этом сообщает издание Nur.kz в своем Instagram-аккаунте.
Финалистка конкурса красоты «Мисс Казахстан-2019» Гульнур Нуртаза устроилась работать посудомойщицей. Об этом сообщает издание Nur.kz в своем Instagram-аккаунте.
По данным портала, девушка уже полгода трудится на кухне одного из кафе в городе Кызылорда. В сети появилось видео, где Гульнур трудится на кухне: чистит чеснок и моет посуду. Закадровый голос говорит, что это и есть та самая «Мисс Кызылорда-2017». Гульнур не отрицает, что это именно она, передает Lenta.ru.
Как рассказали изданию знакомые Гульнур, 19-летняя девушка осталась без родителей: два года назад умер ее отец, а два месяца назад скончалась мать. Теперь она обеспечивает себя самостоятельно. Отмечается, что красота Гульнур только создает ей проблемы: женщины не берут ее на работу из ревности, а мужчины предлагают интим.