Финалистка конкурса красоты устроилась работать посудомойщицей

По данным портала, девушка уже полгода трудится на кухне одного из кафе в городе Кызылорда. В сети появилось видео, где Гульнур трудится на кухне: чистит чеснок и моет посуду. Закадровый голос говорит, что это и есть та самая «Мисс Кызылорда-2017». Гульнур не отрицает, что это именно она, передает Lenta.ru.