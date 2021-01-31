Женщина съела собственную плаценту и поделилась впечатлениями

Жительница графства Кембриджшир Кетрина Хилл (Ketrina Hill) рассказала журналистам, что решила съесть орган после того, как прочла позитивные отзывы других женщин в соцсетях: пользовательница писали, что поедание плаценты помогло им быстрее восстановиться после родов, пишет Lenta.ru.

Как сообщает издание, героиня материала заморозила плаценту после рождения дочери, затем разморозила ее через несколько дней и приготовила буррито. Так, Хилл измельчила орган, после чего смешала его с говядиной и довела до готовности в кастрюле на слабом огне. Затем она добавила в полученную смесь сметану, посыпала ее тертым сыром и завернула в лаваш.

«Я была не уверена насчет вкуса, мясо было похоже на вкусную говядину. Вы бы не смогли отличить, какие куски были говядиной, а какие — плацентой», — пояснила британка.