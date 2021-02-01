Восемь случаев, когда прическа делает вас старше

Проблема №1: волосы слишком длинные

Волосы ниже лопаток плохо смотрятся на женщинах старше 40 лет. «Я называю это "1661", — говорит звездный стилист бренда Pantene Данило. — Женщина с длинными волосами со спины выглядит на 16 лет, а по лицу видно, что она пенсионного возраста».

Самая выигрышная длина — по ключицу. «Стрижка, прикрывающая воротник и обрамляющая лицо, отвлекает внимание от шеи», — считает Джет Райс, стилист из Сан-Диего.

Проблема №2: волосы слишком короткие

Какую длину считать слишком короткой? Как таковых правил нет, но нужно брать во внимание индивидуальные пропорции лица. Например, если вас беспокоят провисающие щеки, остерегайтесь стрижки боб длиной до подбородка.

И не забывайте об укладке. Короткие стрижки способны придать прическе молодой и современный вид только в том случае, если волосы гладкие и блестящие.

Проблема №3: ваша прическа не меняется годами

Не бойтесь перемен! «Если вы ходите с одной и той же прической вот уже 10 лет, возможно, пришло время попробовать нечто совершенно новое, — говорит Ник Арроджо, владелец студии красоты в Нью-Йорке. - Вы же не носите всю жизнь одну и ту же одежду — так почему жее провинились ваши волосы?»

Если вы боитесь резких перемен, начните с небольших экспериментов с внешностью.

Проблема №4: цвет волос не сочетается с цветом кожи

«Кожа на лице с возрастом становится более светлой и прозрачной, поэтому то, что выглядело хорошо в 25 лет, может совершенно не подходить в 50», — объясняет Ник.

Подбирая цвет волос, вспомните, как вы выглядели в детстве, советует Брэд Джонс, ведущий колорист салона на Пятой авеню в Нью-Йорке. «Вернитесь к вашему натуральному цвету, будь то блонд, черный или рыжий. Монотонное окрашивание выглядит чересчур строго и добавляет возраста. Выделите несколько прядей или используйте несколько оттенков», - говорит он.

Проблема №5: возможно, вам не хватает челки

С помощью челки можно скрыть морщины на лбу, но, увы, она подходит далеко не всем. «Прямая челка с четкими краями редко кому идет. Такая форма может подчеркнуть признаки старения кожи, — считает Сара Потемпа, стилист бренда Aussie Haircare. — Отдайте предпочтение длинной скошенной челке с рваными краями, которую легко смешать с остальными волосами».

Проблема №6: седина

Если вы решили отказаться от краски для волос и отрастить седые волосы, подумайте, подойдет ли вам такой образ. Перед тем, как отращивать свои волосы, дождитесь, пока они поседеют на 75%, иначе такой контраст будет бросаться в глаза.

«Когда седина появляется у брюнеток, волосы приобретают приятный серебристый оттенок. Блондинок, напротив, седые волосы не красят — они придают бледность коже лица», — говорит Брэд Джонс.

Проблема №7: вы никогда не меняете косметику для волос

«С возрастом структура волос начинает меняться, и вам могут понадобиться совершенно иные косметические средства, — объясняет Сара. — Пряди становятся более грубыми и сухими. Пополните ваш запас увлажняющих средств и избегайте косметики с глубоким очищением».

Не бойтесь экспериментировать. Каждый год появляется все большее количество специальных косметических средств. Попробуйте усилители блеска волос — новую категорию продуктов, в состав которых входят отражающие ингредиенты, придающие волосам необычайный блеск.

Проблема №8: отсутствие объема

Чтобы прическа выглядела более объемной, выбирайте каскадные стрижки длиной до середины шеи или даже короче. При укладке используйте средства для придания прикорневого объема. Во время сушки феном вытягивайте пряди в направлении вверх. Еще один способ визуально добавить объема волосам — колорирование прядей в более светлые и более темные оттенки.



