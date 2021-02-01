Семь правил хранения парфюма, о которых ты могла не знать

Держи флакон закрытым

Попадание воздуха в духи может привести к тому, что аромат станет менее ярким и окислится. Эти часики начинают тикать уже после первого использования, так что если ты не планируешь начинать пользоваться духами, не пшикай ими в воздух, чтобы «просто понюхать».

Храни духи в темном месте

Красивые флаконы хочется держать на виду, мы тебя прекрасно понимаем. Но если ты хочешь наслаждаться духами как можно дольше, следи за тем, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи — это может разрушить состав ароматной жидкости и изменить ее запах.

Следи за влажностью

Как и многие другие бьюти-продукты, духи любят сухую среду и не любят взаимодействовать с влагой. Вот почему хранить парфюм в ванной — идея не из лучших. Влажность, предупреждают эксперты, может влиять на состав духов, вызывая нежелательные химические реакции. И можно только предполагать, что из этого в итоге получится.

Храни парфюм в оригинальной коробке

Немногие об этом задумываются, но коробка аромата всегда сделана так, чтобы продлить ему жизнь. Как правило, в ней используется бумага правильной плотности, а также соблюдены некоторые другие условия, которые тоже не будут лишними. Так что если можешь позволить себе оставить духи в коробке, просто сделай это.

Не тряси флакон

Духи — не лак для ногтей, так что их мы определенно трясем не так часто. И, тем не менее, если с тобой это иногда случается, постарайся перестать. Дело в том, что пузырьки, которые образуются при встряхивании, тоже могут привести к нежелательному окислению. Не говоря уже о том, что это может повредить тонким связям и сложным смесям, из которых состоит аромат.

Используй атомайзеры

Чем чаще ты возишь и носишь за собой духи, тем вероятнее они подвергаются нежелательному воздействию окружающей среды, которое может все испортить. Вот почему полезно иметь пару атомайзеров на случай, когда духи нужно взять с собой. Ну, или приобрести мини-версию любимого парфюма, если она есть.

Поддерживай постоянную температуру

А еще ароматы очень плохо реагируют на смену температуры, так что последи за тем, чтобы твоя парфюмерия хранилась в примерно одинаковых «погодных условиях». Но хранить духи в холодильнике, если ты сейчас об этом подумала, все же не стоит (если только иное не рекомендовано производителем). Потому что экстремальные температуры, опять же, могут негативно повлиять на химический баланс парфюма.



