Четыре признака того, что косметику пора выбрасывать

Все это неизбежно портится — и по истечении срока годности (а может, и раньше) должно отправиться в мусорное ведро. Как правило, сухие бьюти-продукты хранятся дольше жидких, в которых успешнее размножаются бактерии. Всего есть четыре верных признака того, что косметику пора выбрасывать: изменился запах, изменился цвет (например, витамин C после долгого контакта с кислородом становится темно-оранжевым, изменился результат, изменилась текстура. Если ваша косметика обладает всеми четырьмя признаками, значит, ее время точно вышло. Впрочем, иногда бьюти-продукты с высоким содержанием натуральных ингредиентов меняются до того, как испортиться, — например, часть компонентов может выпасть в осадок. А вот духи — это совсем другое дело, некоторые из них могут «жить» до десятилетия.