Пн, 1.02.2021
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Четыре признака того, что косметику пора выбрасывать

Косметика. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Во время карантина в 2020 году даже новые бьюти-продукты у многих так и остались не открытыми, а в 2021-м, когда все еще нужно носить маску, продолжают залеживаться и помады, и хайлайтеры, пишет wmj.ru.

Все это неизбежно портится — и по истечении срока годности (а может, и раньше) должно отправиться в мусорное ведро. Как правило, сухие бьюти-продукты хранятся дольше жидких, в которых успешнее размножаются бактерии. Всего есть четыре верных признака того, что косметику пора выбрасывать: изменился запах, изменился цвет (например, витамин C после долгого контакта с кислородом становится темно-оранжевым, изменился результат, изменилась текстура. Если ваша косметика обладает всеми четырьмя признаками, значит, ее время точно вышло. Впрочем, иногда бьюти-продукты с высоким содержанием натуральных ингредиентов меняются до того, как испортиться, — например, часть компонентов может выпасть в осадок. А вот духи — это совсем другое дело, некоторые из них могут «жить» до десятилетия.

«Духи так быстро не приходят в негодность, хотя запах и может измениться. Их просто нужно держать подальше от солнечных лучей и жары», — цитирует Metro Мишель Фини, основательницу парфюмерного инди-бренда.

 

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