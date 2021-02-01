15 признаков того, что вы пьете недостаточно жидкости
Достаточно ли вы пьете воды? Даже если кажется, что пить не хочется, можно выяснить, что воды вам не хватает. Как же понять, что организм уже шлет вам сигналы о засухе?
Достаточно ли вы пьете воды? Даже если кажется, что пить не хочется, можно выяснить, что воды вам не хватает. Как же понять, что организм уже шлет вам сигналы о засухе?
Признаки того, что организму не хватает воды
Сухость во рту и потрескавшиеся губы (которые хочется пообдирать). Очень красноречивый признак — слизистые реагируют на обезвоживание быстрее всего, пишет «Домашний Очаг».
У вас часто болит голова — с утра или вечером. Это характерный вид боли: она не настолько сильная, чтобы принимать обезболивающую таблетку, но настолько заметная, что все-таки мешает жить.
У вас хронически низкое давление, а если вы резко встаете — в глазах темнеет. Дело в том, что постоянная нехватка воды мешает организму поддерживать нормальный объем крови в кровеносной системе, и давление в сосудах снижается.
Темные круги и отеки под глазами говорят о том, что организм перешел в режим сохранения воды: раз уж ее и так мало, думает наш мозг, вдруг скоро совсем кончится, так что вот они, запасы.
Кожа сухая и недостаточно эластичная, если собрать кожу на предплечье в складку и отпустить — еще несколько секунд будут видны морщинки.
Вы часто моргаете, жмуритесь и трете глаза. Все потому, что они тоже пересохли, и слез, в норме периодически промывающих глаз, просто не хватает.
Вы мало потеете, редко нуждаетесь в дезодоранте, можете носить одну и тут же блузку пару дней или больше. Рано радуетесь: организм сигналит вам о том, что потеть ему особенно нечем.
Вы часто чувствуете раздражение и далеко не всегда способны с ним справиться.
Вы плохо соображаете даже в процессе рутинной работы, не говоря уж о моментах, где от мозга требуется активность и нестандартные решения. Снижение уровня гидратации снижает и умственные способности.
Вы быстро устаете, ощущение утомления и желание полежать в углу с книжкой — ваши частые спутники.
У вас хрустят суставы — потому что в суставной сумке не хватает жидкости, и кости скребут друг об друга.
Даже при небольших физических нагрузках у вас случаются мышечные спазмы: прошлись по лестнице — ногу свело, присели — вторую свело.
Вы чувствуете вялость и сонливость. Это тоже защитный механизм тела, которому не хватает жидкости: чтобы не вспотеть и не потратить таким образом такие нужные запасы воды, оно «замедляется».
Почему не хватает воды и сколько нужно пить
Правило «чем больше, тем лучше» тут не работает, и ученые до сих пор не пришли к единому выводу о том, сколько конкретно нужно пить воды. Но совершенно точно — в зависимости от веса и степени активности образа жизни: если вы, допустим, женщина 35 лет, весите 60−70 кг и у вас сидячая работа, вам нужно около 1,5 литров воды в сутки, а если вы увлечены фитнесом или бегаете марафоны — то не меньше 2 литров. Некоторые врачи рекомендуют просто выпивать стакан воды каждые 1,5 часа и следить за самочувствием.