15 признаков того, что вы пьете недостаточно жидкости

Признаки того, что организму не хватает воды

Сухость во рту и потрескавшиеся губы (которые хочется пообдирать). Очень красноречивый признак — слизистые реагируют на обезвоживание быстрее всего, пишет «Домашний Очаг».

У вас часто болит голова — с утра или вечером. Это характерный вид боли: она не настолько сильная, чтобы принимать обезболивающую таблетку, но настолько заметная, что все-таки мешает жить.

У вас хронически низкое давление, а если вы резко встаете — в глазах темнеет. Дело в том, что постоянная нехватка воды мешает организму поддерживать нормальный объем крови в кровеносной системе, и давление в сосудах снижается.

Темные круги и отеки под глазами говорят о том, что организм перешел в режим сохранения воды: раз уж ее и так мало, думает наш мозг, вдруг скоро совсем кончится, так что вот они, запасы.

Кожа сухая и недостаточно эластичная, если собрать кожу на предплечье в складку и отпустить — еще несколько секунд будут видны морщинки.

Вы часто моргаете, жмуритесь и трете глаза. Все потому, что они тоже пересохли, и слез, в норме периодически промывающих глаз, просто не хватает.

Вы мало потеете, редко нуждаетесь в дезодоранте, можете носить одну и тут же блузку пару дней или больше. Рано радуетесь: организм сигналит вам о том, что потеть ему особенно нечем.

Вы часто чувствуете раздражение и далеко не всегда способны с ним справиться.

Вы плохо соображаете даже в процессе рутинной работы, не говоря уж о моментах, где от мозга требуется активность и нестандартные решения. Снижение уровня гидратации снижает и умственные способности.

Вы быстро устаете, ощущение утомления и желание полежать в углу с книжкой — ваши частые спутники.

У вас хрустят суставы — потому что в суставной сумке не хватает жидкости, и кости скребут друг об друга.

Даже при небольших физических нагрузках у вас случаются мышечные спазмы: прошлись по лестнице — ногу свело, присели — вторую свело.

Вы чувствуете вялость и сонливость. Это тоже защитный механизм тела, которому не хватает жидкости: чтобы не вспотеть и не потратить таким образом такие нужные запасы воды, оно «замедляется».

Почему не хватает воды и сколько нужно пить

Правило «чем больше, тем лучше» тут не работает, и ученые до сих пор не пришли к единому выводу о том, сколько конкретно нужно пить воды. Но совершенно точно — в зависимости от веса и степени активности образа жизни: если вы, допустим, женщина 35 лет, весите 60−70 кг и у вас сидячая работа, вам нужно около 1,5 литров воды в сутки, а если вы увлечены фитнесом или бегаете марафоны — то не меньше 2 литров. Некоторые врачи рекомендуют просто выпивать стакан воды каждые 1,5 часа и следить за самочувствием.



