Проголосуйте и вы! Конкурс Kids & Teen of Estonia 2021 объявил народное голосование

Пока вся страна обсуждает вакцинацию, новое правительство и возможности пойти или не пойти в кино и СПА, агентство Angel Models дарит всем участником детского и молодёжного конкурса Kids & Teen of Estonia 2021 настоящие короны, хорошее настроение и много позитивных впечатлений. Компетентное жюри распределит титулы и сделает свой выбор 6 февраля. До этого момента каждый желающий может принять участие в народном голосовании и определить судьбу титула, а точнее трех титулов в разных возрастных категориях Kids & Teen of Estonia 2021 People's choice.
Народное голосование продлится до 6 февраля до 16.00, проголосовать можно ЗДЕСЬ!
По словам руководителя агентства Анны Микконен, виртуальный конкурс - отличная возможность разнообразить будни и не подвергать себя и окружающих опасности.
Позади кастинг и фотосессия участников. На этот раз у нас рекордное количество претендентов на титулы и короны. В Конкурсе Kids & Teen of Estonia 2021 принимает участие 22 участника от 5 лет до 21 года. Всего на конкурсе три возрастные категории. Поэтому будет три победителя как в общем, так и в народном голосовании,
Фотографии участников выставлены на народное голосование. Просим отнестись к конкурсу и голосованию без лишних предубеждений. Мы понимаем, что оценивать детей или обсуждать, кто из них красивее, не совсем этично. Но это и не цель нашего конкурса. Мы хотим дать детям и подросткам возможность попробовать свои силы в роли модели и надеемся, что вы оцените участника как фотомодель, оцените его умение войти в образ, передать настроение. Кстати, образы фотографий помог создать наш эстонский бренд NaturalStyle, а запечатлела участников талантливый фотограф Анна из фотостудии Lemon lense photography. Надеемся, что вы не поймёте, для кого из участников это была первая в жизни профессиональная фотосессия,
Все участники конкурса Kids & Teen of Estonia 2021 получат призы и короны, конечно же будут и победители, иначе это не был бы конкурс. Агентство Angel Models Agency благодарит всех ребят за смелость и профессионализм. Отдельные слова благодарности нашим партнёрам NaturalStyle, Vita Salong, Floral Accessories Tallinn, Ima body и О&О Boutique которые приготовили для участников призы и подарки, а также членам жюри, которым предстоит нелёгкий выбор. Победители и призёры будут объявлены 7 февраля на странице Angel Models Agency в Facebook.
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