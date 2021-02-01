Проголосуйте и вы! Конкурс Kids & Teen of Estonia 2021 объявил народное голосование

Фотографии участников выставлены на народное голосование. Просим отнестись к конкурсу и голосованию без лишних предубеждений. Мы понимаем, что оценивать детей или обсуждать, кто из них красивее, не совсем этично. Но это и не цель нашего конкурса. Мы хотим дать детям и подросткам возможность попробовать свои силы в роли модели и надеемся, что вы оцените участника как фотомодель, оцените его умение войти в образ, передать настроение. Кстати, образы фотографий помог создать наш эстонский бренд NaturalStyle, а запечатлела участников талантливый фотограф Анна из фотостудии Lemon lense photography. Надеемся, что вы не поймёте, для кого из участников это была первая в жизни профессиональная фотосессия,