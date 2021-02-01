Десять заблуждений, которые мешают тебе выглядеть стильно

Cosmo собрал десять самых распространенных заблуждений, которые мешают тебе стильно одеваться!

«Не вещи красят человека»

Конечно, в целом это выражение имеет под собой основание, но это определенно не повод одеваться в первое, что выпало из шкафа или пребывать в уверенности, что вещи, которые были в моде лет пять назад, можно смело носить и сейчас.

«Куплю меньший размер, а потом похудею»

Никогда, никогда так не делай! Вещь, купленную таким образом, ждут два пути: либо ты будешь носить ее, так и не похудев, что по умолчанию не может смотреться хорошо, либо ты похудеешь, но она будет смотреться на тебе совсем не так, как ты себе представляла. Одна из самых распространенных модных ошибок!

«Не стоит много тратить на вещи — мода все время меняется»

Если речь идет о супергорячих трендах, которые перестанут быть актуальными уже через полгода, то ты абсолютно права: достаточно будет приобрести одну относительно бюджетную вещь в масс-маркете и на этом успокоиться. Но вот когда дело касается базового гардероба или обуви и сумок, то лучше сделать инвестицию в действительно качественные вещи, которые прослужат тебе не один сезон.

«Девушка должна оставаться девушкой»

А значит, с тобой всегда «девочковое» платье, прическа «волосок к волоску», «милые» аксессуары и исключительно женственная обувь. Никаких кроссовок, ботинок в мужском стиле и потертых джинсов! Следуя этой философии, ты лишаешь себя немалого количества стильных сочетаний, тем более что женственной можно быть не только в платье в цветочек, но и в джинсах.

«Без каблуков никуда»

Каблуки — это не панацея, а скорее состояние души. Если ты действительно чувствуешь себя в миллион раз комфортнее на шпильке, то все прекрасно, но если ты каждый день совершаешь маленькую победу, добравшись до работы и не свернув себе шею, то с этим надо что-то делать. См. предыдущий пункт: женственность не проистекает от высоты твоего каблука, а образы, сочетающие в себе вещи, противоположные по стилю (например, мини с грубыми ботинками или пышное платье миди с кроссовками), намного актуальнее и интереснее, чем нарочито выдержанный моностиль.

«Ультракороткие платья и откровенные декольте — это сексуально»

А вот и нет — не декольте едиными жива сексуальность! Более того, многие мужчины считают привлекательной женщину в вещах в мужском стиле, например в смокинге или свободной белой рубашке в сочетании с джинсами. А вот агрессивная сексуальность, напротив, может отпугнуть потенциального бойфренда. Так что не допускай такую ошибку в своем образе.

«Мама учила всегда одеваться скромно»

Противоположный, но не менее вредный для твоего образа совет, который приводит к поистине трагической гибели твоего стиля. Как выглядеть модно? Если ты отправляешься в клуб с подругами и хочешь надеть облегающее платье, сделай это (но перебарщивать, конечно, тоже не стоит); если ты мечтаешь о «неприлично дорогой» сумке и можешь себе ее позволить — смело покупай!

«А что подумают люди про это платье?»

Бабушки на лавочке у подъезда, соседи и случайные пассажиры в метро вряд ли являются модными критиками, поэтому нет смысла одеваться максимально незаметно, лишь бы избежать косых взглядов.

«Раз уж купила брендовую вещь, буду носить ее везде»

Ты полгода копила на Ту Самую Сумку — и наконец-то она твоя! Это очень здорово, но определенно не стоит «окупать» стоимость долгожданного приобретения, выгуливая его без устали 365 дней в году. Правила моды: если тебе грозит попадание в такую ситуацию, то лучше приобрети несколько вещей хорошего качества в средней ценовой категории взамен одной дорогой, зато люксовой.

«Я одеваюсь только для своего мужчины»

И, соответственно, только так, как нравится Ему — гиперсексуально или, наоборот, максимально скромно, чтобы не вызвать подозрений в неверности. Загвоздка здесь в том, что такой путь может быть губителен не только для твоего стиля, но и для ваших отношений и тебя самой, а также грозить потерей индивидуальности и свободы в целом.



