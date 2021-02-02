Психология цвета: какие тона выбрать, чтобы вызвать приятное восприятие у людей

Белый

Белый цвет - олицетворение чистоты, целомудрия и высокого уровня духовного развития. Он беспристрастный и символизирует невинность, поэтому белое платье считается традиционным нарядом невесты.

Если вы хотите произвести впечатление надежного, искреннего, доброго и открытого человека, смело выбирайте одежду белых тонов. В беседе даже с самым негативно настроенным человеком, у вас будут все шансы завоевать его расположение и разрядить обстановку в целом.

Красный

Символизирует радость, любовь, красоту, успех, страсть и полноту жизни, но в то же время это цвет вражды и мести.

Красный — это очень авторитарный цвет, который полностью поглощает внимание окружающих, но вместе с тем подавляет и раздражает. Красное платье имеет смысл выбирать для выхода, если вы планируете быть в центре событий. Но если вы хотите установить контакт и расположить к себе собеседников, лучше выбирать более мягкие цвета.

Приглушенные и темные оттенки красного ассоциируются со зрелостью и мудростью - люди, которые их выбирают, воспринимаются как серьезные, уравновешенные и умные люди.

Желтый

Большинство людей отчего-то полагает, что желтый цвет несет негативный посыл. Желтый по некоторым представлениям символизирует обман, предательство, жадность. При этом у желтого есть и мощные положительные значения: радости, богатства, власти, озарения и надежды.

В желтом наряде вы будете привлекать взгляды, создавая позитивные вибрации, а также произведете впечатление уверенного в себе человека с деловой хваткой, способного умело обходить все неприятности.

Оранжевый

Цвет радости и оптимизма, его предпочитают сильные, творческие, энергичные личности.

Ученые заявляют, что длительное созерцание оранжевого цвета компенсирует суточную дозу витамина «С». Он возбуждает, усиливает сексуальное влечение и жажду приключений – то, что нужно для свидания.

Люди в оранжевых нарядах производят впечатление открытых, дружелюбных натур со склонностью к рискованным поступкам.

Розовый

Жизнь в розовом цвете… Практически у всех данная фраза вызывает одинаковые ассоциации. Скорее всего, перед глазами возникает картина роскошной жизни и, конечно, накатывает волна безмятежности и спокойствия. А вы когда-нибудь задумывались, почему мы так воспринимаем этот цвет? Ответ довольно предсказуем — розовый символизирует любовь, страсть и романтику.

В психологии это самый пассивный цвет из всех. Его созерцание должно привести в баланс даже самого раздражительного человека, так как розовый снижает внешнюю и внутреннюю агрессивность и провоцирует приветливость.

Серый

Нейтральный, спокойный, скромный, консервативный. Означает практичность и высокомерие, ум и тоску.

Серый — это цвет баланса. Человек в сером не привлекает внимание, выглядит беспристрастным и даже равнодушным умником, не вызывает глубоких эмоций. Если хотите показать свою готовность подчиняться правилам, выбирайте вещи именно серых тонов.

Синий