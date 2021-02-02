Фармацевт перечислила необычные признаки нехватки витамина D

Фармацевт и автор книг о здоровом питании Сьюзи Коэн уверена: наличие следующих симптомов указывает на то, что вам срочно нужно пополнять запасы витамина D в организме. К внешним проявлениям относятся: аритмия, апатия, слезливость, высокое кровяное давление, усталость, вздутие живота, а также раздраженный кишечник.

Доктор Коэн добавила, что помимо перечисленного у пациентов может наблюдаться боль в теле, снижение когнитивных функций, сухой кератоконъюнктивит, возможно, обострение аутоиммунных заболеваний и невропатии, макулодистрофии, аллергии, а также красного плоского лишая. Некоторе пациенты, по словам Сьюзи, страдают от хрипов.

На дефицит витамина D, по словам американского фармацевта, также указывает высокий уровень сахара в крови, частые кожные высыпания, эректильная дисфункция, трудности с мочеиспусканием, сильная перхоть и периодические приступы грусти и плохое настроение.