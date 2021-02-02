Красный маникюр: новые оттенки и стили, которые будут в моде в 2021
Красный маникюр будет самым мoдным в 2021. Нo нoсить егo нужнo будет пo-нoвoму, пишет «Домашний очаг».
Красный маникюр будет самым мoдным в 2021. Нo нoсить егo нужнo будет пo-нoвoму, пишет «Домашний очаг».
Красный маникюр снова в тренде. Модели Prada и Chanel выходили она подиум с бордовыми и красными ногтями, а лучшие бренды добавили в палитру еще несколько новых тонов красного. Кстати, у него более ста оттенков, какие из них самые модные, мы спросили у мастера ногтевого сервиса российского салона красоты Adore Юлии Макаровой.
Яркий
На пике популярности яркий красный, почти морковный, как на фото выше. Он хорошо сочетается как с загорелой, так и с фарфоровой кожей. Этот цвет считается классикой, так что, вполне заменит ваш любимый френч или нюдовые ногти.
Сливовый
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Идеальный оттенок для холодного времени года — темный сливовый. Он отлично сочетается со светлой кожей и смотрится благородно. Важный нюанс — выбирая бордовый лак, оставляйте минимальную длину, чтобы ногти выглядели аккуратно.
Спелая вишня
Чтобы красный смотрелся еще эффектнее, сделайте миндалевидную форму ногтей. В тренде сочный цвет вишни, который сочетается с любым образом и выглядит элегантно.
Маникюр с шиммером. Иллюстративное фото
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Самый нежный вариант красного — цвет губной помады. У него розовый подтон, но бордовый финиш. Оттенок очень глубокий и, в зависимости от освещения, он переливается то ярким розовым, то глубоким бордо.