Вт, 2.02.2021
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Красный маникюр: новые оттенки и стили, которые будут в моде в 2021

Красный маникюр. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Красный маникюр будет самым мoдным в 2021. Нo нoсить егo нужнo будет пo-нoвoму, пишет «Домашний очаг».

Красный маникюр снова в тренде. Модели Prada и Chanel выходили она подиум с бордовыми и красными ногтями, а лучшие бренды добавили в палитру еще несколько новых тонов красного. Кстати, у него более ста оттенков, какие из них самые модные, мы спросили у мастера ногтевого сервиса российского салона красоты Adore Юлии Макаровой. 

Яркий

На пике популярности яркий красный, почти морковный, как на фото выше. Он хорошо сочетается как с загорелой, так и с фарфоровой кожей. Этот цвет считается классикой, так что, вполне заменит ваш любимый френч или нюдовые ногти. 

Сливовый

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Идеальный оттенок для холодного времени года — темный сливовый. Он отлично сочетается со светлой кожей и смотрится благородно. Важный нюанс — выбирая бордовый лак, оставляйте минимальную длину, чтобы ногти выглядели аккуратно.

Спелая вишня

Чтобы красный смотрелся еще эффектнее, сделайте миндалевидную форму ногтей. В тренде сочный цвет вишни, который сочетается с любым образом и выглядит элегантно. 

С шиммером

Маникюр с шиммером. Иллюстративное фото

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Добавлять стразы к красному маникюру не стоит — он и без того довольно яркий. А вот нежный шиммер — вполне! Кстати, такой прием с переливом визуально вытягивает и корректирует широкие ногти.
 
Цвета крови

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Вариант для самых смелых — красный цвета крови. Трендсеттеры носят его с формой стилеты и делают ставку на максимальную длину. Посмотрите  Instagram Кардинально Би и Кайли Дженнер. Да, это не очень удобно, но незамеченными вы точно не останетесь. 
 
Губная помада

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Самый нежный вариант красного — цвет губной помады. У него розовый подтон, но бордовый финиш. Оттенок очень глубокий и, в зависимости от освещения, он переливается  то ярким розовым, то глубоким бордо. 

Классика
 
Классический бордо вне конкуренции. Носите его с джинсами, с вечерним платьем и сочетайте с любой формой ногтей. Очень круто смотрится классический бордо с матовым покрытием, но имейте ввиду, что на нем остаются царапины и следы.
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