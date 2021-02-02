Красный маникюр: новые оттенки и стили, которые будут в моде в 2021

Красный маникюр снова в тренде. Модели Prada и Chanel выходили она подиум с бордовыми и красными ногтями, а лучшие бренды добавили в палитру еще несколько новых тонов красного. Кстати, у него более ста оттенков, какие из них самые модные, мы спросили у мастера ногтевого сервиса российского салона красоты Adore Юлии Макаровой.

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