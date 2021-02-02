Вместо кофе: десять продуктов, которые помогут зарядиться энергией с утра

Киноа

Эта крупа по праву заслужила звание суперпродукта. Киноа – источник полезных пищевых волокон, растительного белка, фолатов, железа, кальция, магния и сложных углеводов, которые заряжают организм энергией, но при этом не вызывают резких скачков сахара в крови.

Мед

Не пытайтесь пробудиться с утра с помощью очень сладких продуктов. Бодрость, которую они дают, имеет кратковременный эффект. Лучше обратите внимание на натуральный мед. Этот продукт с низким гликемическим индексом поможет удовлетворить вашу тягу к сладкому, никак не влияя на уровень глюкозы в крови.

Шпинат

Листовые овощи, в частности, шпинат богаты железом, от которого зависят процессы доставки кислорода к органам и тканям организма. Кроме того, в состав этого продукта входят и другие «стимуляторы» энергии - клетчатка, магний и фолиевая кислота.

Миндаль

Если вам сложно бороться с полуденной сонливостью, вам просто показан миндаль на завтрак. Этот источник полезных мононенасыщенных жиров и витаминов группы В поможет быстро восстановиться после бессонной ночи. А если взять с собой немного орехов на перекус, можно сохранить энергию до самого вечера – и без всякого кофе.

Лосось

В красной рыбе содержится целый ряд веществ, которые в процессе пищеварения стимулируют выработку энергии. Это протеин, рибофлавин, ниацин, пиридоксин – и, конечно же, жирные кислоты Омега-3.

Если вы не можете заставить себя съесть полноценное горячее блюдо на завтрак, начните день с брускетты с красной рыбой и сливочным сыром из нашего рецепта. И быстро, и вкусно!

Свекла

Наряду со шпинатом и другим листовыми зелеными овощами, свекла – важный источник железа. Регулярное потребление овоща помогает повысить гемоглобин и улучшить питание клеток кислородом. А витамин С, входящий в его состав, защитит организм от вирусов в холодное время года.

Апельсины

Этот цитрус – чемпион по содержанию рибофлавина, играющего важную роль в процессе выработки энергии в организме. Кроме того, апельсины буквально напичканы витамином С, солями фолиевой кислоты и калием. Весомый довод начать день со стакана апельсинового фреша, не так ли?

Бананы

Сложные углеводы, клетчатка, калий, витамин В6 – в бананах есть все необходимое, чтобы зарядить вас энергией сразу после пробуждения. Сделайте себе на завтрак банановый коктейль или прихватите фрукт на перекус с собой.

Цельное зерно

Цельные зерна (в виде каши или кусочка цельнозернового хлеба) обеспечат вам длительную и стабильную выработку энергии благодаря высокому содержанию клетчатки и сложных углеводов, на расщепление которых уйдут часы. Какую крупу выбрать, решать вам. Это может быть овсянка, коричневый рис или булгур, главное, чтобы зерно не проходило предварительную обработку – паровую или химическую.

Яйца