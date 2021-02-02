Сотрут талию и будут полнить: семь коварных моделей блузок, которые портят фигуру

Приталенная с коротким рукавом

Самый коварный фасон блузок, как ни странно, приталенный. Чаще всего это тесные, обтягивающие блузки, которые уродуют фигуру. Хуже всего смотрятся приталенные модели с коротким рукавом. Они не только подчеркнут живот и складки на спине и боках, но и зрительно сделают плечи намного толще. Кроме того, такие блузки давно вышли из моды и неактуальны даже в офисном гардеробе.

С объемным декором

При покупке блузы со всевозможными рюшами, воланами, бантами, вышивками, аппликациями и прочими массивными элементами декора стоит быть очень осторожной. Они не только привлекут внимание к проблемным зонам, но и заметно увеличат тебя в объеме. Если в твои планы не входит визуально увеличить грудь или плечи, советуем отказаться от таких моделей.

Слишком обтягивающие

Ничто так не может испортить образ, как подобранный не по размеру верх. В слишком тесной блузке ты точно будешь чувствовать дискомфорт, постоянно поправлять ее и одергивать, ощущать скованность в движениях. Плюс ко всему обтягивающая блузка (особенно если она из тонкой ткани) подчеркнет несовершенства фигуры. Рекомендуем рационально подойти к выбору и не пытаться влезть в изделие на размер меньше.

С баской

Во-первых, вещи с баской давно вышли из моды и морально устарели. Во-вторых, баска не всегда работает с фигурой так, как нам хотелось бы. С одной стороны, блуза с баской поможет скорректировать силуэт, нарисовав талию и бедра там, где они слабо выражены (например, в случае с телосложением «перевернутый треугольник»), а с другой – визуально увеличить нижнюю часть тела.

С крупными принтами

Полным девушкам и обладательницам пышного бюста совершенно точно противопоказаны блузы с крупными принтами. Красочные бутоны размером с ладонь, широкие полоски, огромный горох, тропические пальмы, жуткие «турецкие огурцы» и прочие подобные узоры – те принты, от которых стоит отказаться, если не хочешь выглядеть грузной тетей.

Из тонкого трикотажа

Вещи из тонкого трикотажа хорошо сидят лишь на девушках с идеальной, точеной фигурой. В противном случае даже малейшие несовершенства будут видны, особенно если блуза облегающего фасона.

С широким круглым вырезом