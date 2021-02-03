Как стать успешной женщиной: правила 65-летней Ирины Хакамады
В издательстве «Бомбора» вышла книга Ирины Хакамады «Дао жизни» — в ней политик рассказывает, как совместить карьеру, любовь, самореализацию и личное счастье, пишет lady.mail.ru.
В издательстве «Бомбора» вышла книга Ирины Хакамады «Дао жизни» — в ней политик рассказывает, как совместить карьеру, любовь, самореализацию и личное счастье, пишет lady.mail.ru.
Целая глава в книге посвящена тому, как женщине выжить в мужском мире. В главе «Дао женщины» Ирина Хакамада рассказывает, как правильно выстраивать отношения с мужчиной-начальником, создавать крепкие отношения с супругом и обрести уверенность в себе. Ниже приводим несколько интересных фактов из этой главы.
Эпоха постфеминизма уже наступила, утверждает Ирина Хакамада. По ее словам, женщины нового течения обожают мужчин, экономически независимы, профессионально реализованы, обладают стилем и вкусом к жизни.
Постфеминистки никому ничего не доказывают: они живут в свое удовольствие. При этом они не исключают из своей жизни материнство и успешный брак. Такие женщины выстраивают партнерские отношения со своим мужчиной. Что это дает? Прежде всего невероятную энергию в паре, которая сохраняется на десятилетия.
«Две абсолютно разные, но равновеликие частицы при соединении дадут космический взрыв энергии, который согреет на всю жизнь, ответит новым вызовам и сохранит свободу каждого», — пишет Хакамада.
Равенство в паре касается не только бытовых обязанностей, но и самореализации. Женщина не должна сидеть и ждать мужа у плиты, пока он на работе — иначе исчезнет гармония в отношениях.
«Необходимо смотреть на мир своими глазами, а не глазами мужчины», — объясняет Хакамада.
«У меня климакс, мне конец»
Женщина должна отбросить мысль, что после 25 лет она превращается в старуху. С годами приходит мудрость, ум, а что касается сексуальной жизни, то она никуда не исчезает.
«Либидо может быть чуть снижено (у 30 %), но сохраняется на всю жизнь», — пишет Хакамада, добавляя, что у мужчин в отличие от нас, конечно, с этим могут быть проблемы, но пусть они сами с этим разбираются. У женщины задачи покрупнее — с годами она с новыми силами занимается своей карьерой, творчеством, детьми. Откуда берутся на все эти сферы силы? Хакамада объясняет, что они всегда при женщине, ведь она не боится браться за несколько задач одновременно. Чего не скажешь о мужчинах.
«Одна цель — одно действие. Много целей — мир для мужчины рассыпается. И не надо его мучить, он не виноват, он так устроен, а вы устроены по-другому. И это ваше время, оно продлится еще лет 50, а потом они догонят, так как деваться им некуда. А пока терпим».
И, к слову, еще одно преимущество женщины, которое проявляется с годами, — это ее энергия. Она важнее, чем красота, молодость и прочие вещи.
Карьера
Женщине сложно выстраивать отношения с начальником, какого пола он бы ни был. Если женщина работает на женщину — можно получить увольнение из-за зависти, если же начальник мужчина — то можно не угодить возрастом, внешностью, манерой поведения (да, тут подводных камней больше).
Как же грамотно выстроить отношения с боссом? Все просто: если начальник женщина, важно обратить внимание на стиль — не одеваться роскошно, дорого, ярко, лучше «скромно, но со вкусом»; важно также не демонстрировать свою личную жизнь — на вопросы о женихах отшучиваться на всякий случай; ну и, наконец, не флиртовать с мужчинами, которые симпатичны этой самой начальнице.
Если же босс мужчина, то здесь правило одно — улыбаться, быть дружелюбной, но, если нужно, дать отпор: «Пряник, пряник, пряник… А потом удар в челюсть». Также Ирина подчеркивает, что мужчины никогда не ценят преданности в работниках — если вы родились кошками, нечего из себя строить собак.
Крепкая семья
Бизнесвумен вполне может быть успешной матерью. Уже давно стало нормальным иметь в семье двух работающих родителей — маму и папу. Однако если отцу можно простить отсутствие в жизни ребенка в силу занятости, то матери никак нет.
Есть три правила, как сохранить хорошие отношения с ребенком, если приходится пропускать утренники из-за планерок на работе: убрать из головы комплекс вины; не пытаться компенсировать свое отсутствие дома, заигрывая с детьми; не покупать любовь детей.
«Работающая мама вызывает у ребенка уважение и нежность», — пишет Хакамада.
К слову, сама Ирина воспитала двоих детей — мальчика и девочку. И дети очень любят ее.
Свободные отношения
Ирина Хакамада не скрывает — у нее с супругом уже долгие годы свободные отношения. А это означает наличие с обеих сторон любовников.
Бизнесвумен считает, что мужчина по своей природе полигамен, поэтому нечего винить его в изменах. Так сложилось исторически, и с этим ничего не поделать. При этом Хакамада утверждает — любовницы приходят и уходят, а жена всегда остается. Мужчины всегда возвращаются к своим супругам — а женщине тем временем не стоит забивать свою голову плохими мыслями, а заняться карьерой или творчеством.
«Помните, когда мужчина произносит «Люблю!», он действительно любит. Даже если говорит это двум женщинам за один день. Он не придает этим словам большого значения. Просто фиксирует состояние души, и все», — пишет Хакамада.