Как стать успешной женщиной: правила 65-летней Ирины Хакамады

Целая глава в книге посвящена тому, как женщине выжить в мужском мире. В главе «Дао женщины» Ирина Хакамада рассказывает, как правильно выстраивать отношения с мужчиной-начальником, создавать крепкие отношения с супругом и обрести уверенность в себе. Ниже приводим несколько интересных фактов из этой главы.

Эпоха постфеминизма уже наступила, утверждает Ирина Хакамада. По ее словам, женщины нового течения обожают мужчин, экономически независимы, профессионально реализованы, обладают стилем и вкусом к жизни.

Постфеминистки никому ничего не доказывают: они живут в свое удовольствие. При этом они не исключают из своей жизни материнство и успешный брак. Такие женщины выстраивают партнерские отношения со своим мужчиной. Что это дает? Прежде всего невероятную энергию в паре, которая сохраняется на десятилетия.

«Две абсолютно разные, но равновеликие частицы при соединении дадут космический взрыв энергии, который согреет на всю жизнь, ответит новым вызовам и сохранит свободу каждого», — пишет Хакамада.

Равенство в паре касается не только бытовых обязанностей, но и самореализации. Женщина не должна сидеть и ждать мужа у плиты, пока он на работе — иначе исчезнет гармония в отношениях.

«Необходимо смотреть на мир своими глазами, а не глазами мужчины», — объясняет Хакамада.

«У меня климакс, мне конец»

Женщина должна отбросить мысль, что после 25 лет она превращается в старуху. С годами приходит мудрость, ум, а что касается сексуальной жизни, то она никуда не исчезает.

«Либидо может быть чуть снижено (у 30 %), но сохраняется на всю жизнь», — пишет Хакамада, добавляя, что у мужчин в отличие от нас, конечно, с этим могут быть проблемы, но пусть они сами с этим разбираются. У женщины задачи покрупнее — с годами она с новыми силами занимается своей карьерой, творчеством, детьми. Откуда берутся на все эти сферы силы? Хакамада объясняет, что они всегда при женщине, ведь она не боится браться за несколько задач одновременно. Чего не скажешь о мужчинах.

«Одна цель — одно действие. Много целей — мир для мужчины рассыпается. И не надо его мучить, он не виноват, он так устроен, а вы устроены по-другому. И это ваше время, оно продлится еще лет 50, а потом они догонят, так как деваться им некуда. А пока терпим».

И, к слову, еще одно преимущество женщины, которое проявляется с годами, — это ее энергия. Она важнее, чем красота, молодость и прочие вещи.

Карьера

Женщине сложно выстраивать отношения с начальником, какого пола он бы ни был. Если женщина работает на женщину — можно получить увольнение из-за зависти, если же начальник мужчина — то можно не угодить возрастом, внешностью, манерой поведения (да, тут подводных камней больше).