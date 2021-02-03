Фразы, которые говорят мужчины, когда не хотят отношений

«Я не умею любить»

Или «Я не влюбляюсь». Этой фразой мужчина хочет показать, что тебе не растопить его сердце. Мол, многие пытались, но он все ищет ту самую. А пока поиски продолжаются, он весело проводит время и предлагает ненавязчивое «общение».

Удобная позиция, когда не хочешь показаться плохим парнем, но и давать какие-то обещания тоже не собираешься.

«Мне сейчас не до этого»

Потому что много работы, надо подниматься на ноги или просто в жизни как-то все идет не так, и с этим надо разобраться. На самом же деле эта фраза означает, что мужчина не уверен в том, что хочет связать свою жизнь именно с тобой. Возможно, он и не против серьезных отношений, но в топе претенденток ты у него явно не на первом месте.

Он звонит, когда хочет развлечься, а потом может без зазрения совести пропасть на неопределенное время. Ведь он говорил, что ему не до этого, а значит, и обижаться тут не на что.

«Я не хочу портить наше общение»

Или дружбу. Хотя иногда они же используют фразу «Дружбу сексом не испортишь». Но серьезные отношения — это все же немного другое.

Обычно мужчина говорит, что не хочет портить общение, когда не уверен, что ты — именно тот партнер, который ему нужен. Ведь когда девушка очень сильно нравится, их обычно не смущают возможные риски.

Поэтому если потенциальный возлюбленный говорит что-то подобное, лучше не надеяться на красивый и долгий роман. Кто знает, когда его сомнение насчет тебя рассеется. И случится ли это вообще.

«Я очень плохой»

Или «Я не хочу делать тебе больно». После такой отговорки лучше не говорить мужчине, что ты ему не веришь. Потому что, если он все-таки решится вступить с тобой в отношения, то будет вести себя подобающим образом. А ты не сможешь ему ничего ответить, ведь он изначально говорил, что встречаться с ним опасно.

Если не хочешь стать жертвой токсичного партнера, лучше прими его слова к сведению, поблагодари и иди дальше.

«Я пока не готов к серьезным отношениям»

Поэтому сейчас мы можем развлекаться и проводить время вместе, но на большее рассчитывать не стоит.

Он говорит, что «пока» не готов. А значит, ты можешь продолжать надеяться на то, что в какой-то момент его позиция изменится.

А она может и не поменяться. Ему может нравиться ваш ни к чему не обязывающий формат отношений. А ты так и будешь продолжать ждать от него серьезных действий. Но, увы, напрасно.

«Давай пообщаемся, а дальше уже посмотрим»