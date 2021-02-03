Уже пора: что сделать для своего здоровья в 40 лет, чтобы не пожалеть в 70?

После 40 лет наше здоровье все больше напоминает копилку: все, что мы вкладываем в свой образ жизни сейчас, мы «достанем» через 30 лет. «Домашний Очаг» рассказывает, во что стоит инвестировать больше всего.

Очень много сна

Сейчас особенно важно высыпаться – ведь нарушения сна связаны и с гормональными сбоями (которые особенно опасны в этом десятилетии, предшествующим менопаузе), и с пищевым поведением, и с риском развития депрессии, а также с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Не меньше восьми часов в сутки, в темной и прохладной комнате. И никаких гаджетов в спальне! Еще больше воды

После сорока лет метаболизм начинает замедляться, и для того, чтобы заставить его работать на прежнем уровне, важно много пить. Кроме того, вода нужна вашим почкам, вашей коже и вашему мозгу. Кстати, если вам трудно выпивать каждый день полтора-два литра воды, ешьте больше фруктов и овощей, в которых много жидкости: цитрусовые, ягоды, томаты и арбуз, огурцы, перец, зелень.

Силовые тренировки

Отлично, если вы привыкли вести активный образ жизни и заниматься спортом хотя бы несколько дней в неделю. Но теперь вашему телу нужно кое-что большее: дело в том, что после 35 лет объем мышечной массы в организме начинает снижаться, а также уменьшается плотность костной ткани. И чтобы противостоять этим изменениям, вам необходимы силовые тренировки – хотя бы раз в неделю.