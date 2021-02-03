Уже пора: что сделать для своего здоровья в 40 лет, чтобы не пожалеть в 70?
Семь небольших изменений, которые подарят вам как минимум 5 дополнительных лет активной жизни.
Семь небольших изменений, которые подарят вам как минимум 5 дополнительных лет активной жизни.
После 40 лет наше здоровье все больше напоминает копилку: все, что мы вкладываем в свой образ жизни сейчас, мы «достанем» через 30 лет. «Домашний Очаг» рассказывает, во что стоит инвестировать больше всего.
Сейчас особенно важно высыпаться – ведь нарушения сна связаны и с гормональными сбоями (которые особенно опасны в этом десятилетии, предшествующим менопаузе), и с пищевым поведением, и с риском развития депрессии, а также с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Не меньше восьми часов в сутки, в темной и прохладной комнате. И никаких гаджетов в спальне!
Еще больше воды
Отлично, если вы привыкли вести активный образ жизни и заниматься спортом хотя бы несколько дней в неделю. Но теперь вашему телу нужно кое-что большее: дело в том, что после 35 лет объем мышечной массы в организме начинает снижаться, а также уменьшается плотность костной ткани. И чтобы противостоять этим изменениям, вам необходимы силовые тренировки – хотя бы раз в неделю.
Белок, в том числе животного происхождения, необходим нам, чтобы «разгонять» метаболизм, а также поддерживать здоровый уровень мышечной массы. Еще один важный совет: составьте свой ежедневный рацион таким образом, чтобы получать белок с каждым приемом пищи, в течение всего дня – так он будет лучше усваиваться.
Забота о груди
Каждая восьмая женщина сталкивается с раком груди – это грустная, но, к сожалению, неопровержимая статистика. После сорока лет важно регулярно делать маммограмму – впрочем, с какой именно регулярностью проводить исследование, вам подскажет врач, в данном случае важно оценить ваши индивидуальные риски, чтобы не проводить обследование неоправданно часто. И, конечно же, обращайте пристальное внимание на любые симптомы, которые могут предупреждать о развитии болезни.
Еще один фактор риска, который следует принимать во внимание женщинам после 40 лет – риск болезни сердца. По статистике, от сердечного приступа умирает каждая третья женщина. И еще одна грустная новость: именно у женщин сердечный приступ диагностируется хуже из-за специфических симптомов, которые часто игнорируются либо ошибочно трактуются. Обязательно делайте регулярно УЗИ и кардиограмму, наблюдайтесь у врача, следите за давлением и уровнем сахара в крови.
Нет, речь идет не о косметологии и не о борьбе со старением: после сорока лет важно регулярно обследовать свои родинки и родимые пятна у дерматолога. И, разумеется, важно защищать кожу от солнца – не только летом.