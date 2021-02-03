Сделайте в Валентинов день любимому человеку подарок-квест, а также полезные советы и идеи

И, как говорил известный немецкий писатель Эрих Мария Ремарк, «если к кому-то потянулась душа, не сопротивляйтесь. Она единственная точно знает, что нам надо». О новых трендах в подарках рассказала известный украинский декоратор Кристина Гусина, сообщает «Факты».

«Особые эмоции вызовут такие креативные подарки, как, например, купоны желаний»

— День святого Валентина — замечательный праздник, — говорит Кристина Гусина. — У него есть конкретный «виновник» — христианский священник Валентин. Эта история датируется примерно 269 годом, когда Римской империей правил Клавдий II. Воюющая римская армия испытывала острый недостаток солдат для военных походов, и военачальник был убежден, что главный враг его грандиозных планов — браки, так как женатый легионер о славе империи думает гораздо меньше, чем о том, как прокормить семью. Чтобы сохранить в своих солдатах воинский дух, император издал указ, запрещающий легионерам жениться. Но влюбляться-то они от этого не стали меньше. И, к их счастью, нашелся человек, который, не страшась императорского гнева, тайно венчал влюбленных, за что и был казнен императором. Это случилось 14 февраля. В память о монахе дата стала знаменательной. В нашей стране Валентинов день начали отмечать в 1990-х годах, и с каждым годом праздник все популярнее. Особенно он любим молодежью. Валентинов день — это повод сделать комплимент, предложение руки и сердца или просто выразить свои симпатии друг другу.

— И, конечно, его символ — сердечко. Какой символический подарок можно сделать в дополнение к «валентинке»?

— Главный тренд — персонализация подарка. Это может быть медальон, брелок, браслет или блокнот с нанесенными инициалами или именем любимого человека. Хорошая идея — дополнить их какой-то цитатой или просто теплыми словами. Актуальны и парные подарки для себя и второй половинки: чашки, брелоки, шарфы, шапки, органайзеры… Особенно, если вы уже пара или семья. И, конечно же, востребованы подарки-впечатления: всевозможные мастер-классы и развлечения. Это могут быть поход в спа-салон, фотосессия или романтический уикенд. Особые эмоции вызовут такие креативные подарки, как, например, купоны желаний.

«Красный цвет — символ страсти и любви, потому он так популярен в декоре в День святого Валентина»

— Как стильно упаковать подарок?

— Упаковка подарка зависит от вкуса и стиля вашей пары. Подарок можно завернуть как в подарочную бумагу или ткань, так и поместить в красивую подарочную тематическую коробочку в форме сердца. Сделайте в Валентинов день любимому человеку подарок-квест. Отправьте письмо с заданиями и маршрутом, чтобы в итоге он нашел свой подарок.

— А какие букеты сейчас в тренде?