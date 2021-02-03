Семь опасных компонентов, которые есть почти в каждом креме

В конце XX — начале XXI века в мире очередной всплеск интереса ко всему натуральному: продуктам, одежде и, конечно же, косметике. Это не могло не отразиться на бьюти-индустрии. На рынке все больше брендов, предлагающих органическую продукцию (кстати, вопреки мнению многих, такие средства не полностью состоят из органических компонентов, но их подавляющее количество), крупные производители тоже переориентируются в сторону большей натуральности, а потребители это с радостью поддерживают.

И все-таки в списке наших бьюти-любимцев немало таких, где в составе ингредиенты, вызывающие споры среди знатоков. У самых взыскательных даже есть списки определенных ингредиентов, которые девушки выискивают на этикетках. Оказывается, некоторым из них уже найдена замена. Вместе с CEO бренда органической косметики XUYONI1 Бэ Джуён давайте разберемся, на какие компоненты в составе следует обращать внимание и есть ли у них альтернатива.

Все перечисленные ингредиенты разрешены к использованию в косметических средствах. Однако в зависимости от количества содержания, типа, состояния кожи и периода применения они могут вызывать раздражение. Внимательно следите за тем, что подходит именно вам, а мы поделимся шпаргалкой, какие из компонентов можно заменить в случае, если это необходимо.

Минеральное масло

Минеральные масла — это выделенные из нефти углеводороды. Помимо того, что их делают из невозобновляемых природных ресурсов, они еще не рекомендованы для жирной и проблемной кожи, не содержат биологически активных компонентов и при долгом использовании нарушают клеточное дыхание и обменные процессы на поверхности кожи.

Тяжелые и легкие минеральные масла и жидкий парафин можно заменить на органические масла, например, семян подсолнечника, жожоба, сладкого миндаля, масла, полученные из цветов, фруктов и орехов. Они обеспечивают освежающее послевкусие, увлажняют и проникают глубоко под кожу, а самое главное — никаких негативных последствий для природы.

Синтетические консерванты

Консерванты в косметике — очень важные ингредиенты, которые препятствуют размножению микроорганизмов, загрязняющих средство, и предотвращают порчу продукта. Однако многие синтетические консерванты, созданные в лаборатории, например, парабен, феноксиэтанол и бензофенон, могут негативно влиять на организм. Вместо них можно использовать органические консерванты из корней растений, цветов и фруктов. Например, экстракт корня пиона, корейского цветка pulsatilla, омелы, растущей на сосновых деревьях и многие другие. Большинство из этих компонентов используются в древней китайской медицине.

Синтетические ПАВы