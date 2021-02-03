Семь опасных компонентов, которые есть почти в каждом креме
В малых дозах они не нанесут серьезного вреда, но создать неприятности обладательницам капризной кожи в состоянии, предупреждает wday.ru.
В малых дозах они не нанесут серьезного вреда, но создать неприятности обладательницам капризной кожи в состоянии, предупреждает wday.ru.
В конце XX — начале XXI века в мире очередной всплеск интереса ко всему натуральному: продуктам, одежде и, конечно же, косметике. Это не могло не отразиться на бьюти-индустрии. На рынке все больше брендов, предлагающих органическую продукцию (кстати, вопреки мнению многих, такие средства не полностью состоят из органических компонентов, но их подавляющее количество), крупные производители тоже переориентируются в сторону большей натуральности, а потребители это с радостью поддерживают.
И все-таки в списке наших бьюти-любимцев немало таких, где в составе ингредиенты, вызывающие споры среди знатоков. У самых взыскательных даже есть списки определенных ингредиентов, которые девушки выискивают на этикетках. Оказывается, некоторым из них уже найдена замена. Вместе с CEO бренда органической косметики XUYONI1 Бэ Джуён давайте разберемся, на какие компоненты в составе следует обращать внимание и есть ли у них альтернатива.
Все перечисленные ингредиенты разрешены к использованию в косметических средствах. Однако в зависимости от количества содержания, типа, состояния кожи и периода применения они могут вызывать раздражение. Внимательно следите за тем, что подходит именно вам, а мы поделимся шпаргалкой, какие из компонентов можно заменить в случае, если это необходимо.
Минеральное масло
Минеральные масла — это выделенные из нефти углеводороды. Помимо того, что их делают из невозобновляемых природных ресурсов, они еще не рекомендованы для жирной и проблемной кожи, не содержат биологически активных компонентов и при долгом использовании нарушают клеточное дыхание и обменные процессы на поверхности кожи.
Тяжелые и легкие минеральные масла и жидкий парафин можно заменить на органические масла, например, семян подсолнечника, жожоба, сладкого миндаля, масла, полученные из цветов, фруктов и орехов. Они обеспечивают освежающее послевкусие, увлажняют и проникают глубоко под кожу, а самое главное — никаких негативных последствий для природы.
Синтетические консерванты
Консерванты в косметике — очень важные ингредиенты, которые препятствуют размножению микроорганизмов, загрязняющих средство, и предотвращают порчу продукта. Однако многие синтетические консерванты, созданные в лаборатории, например, парабен, феноксиэтанол и бензофенон, могут негативно влиять на организм. Вместо них можно использовать органические консерванты из корней растений, цветов и фруктов. Например, экстракт корня пиона, корейского цветка pulsatilla, омелы, растущей на сосновых деревьях и многие другие. Большинство из этих компонентов используются в древней китайской медицине.
Синтетические ПАВы
Поверхностно-активное вещество, которое позволяет смешивать разные компоненты в продукте, не давая им разделяться. И хотя ПАВы очень важны для косметики, в которой используются ингредиенты как на водной, так и на масляной основе, они могут быть опасны для человека. Например, синтетическое ПАВ PEDG, которое до сих пор широко используется, содержит оксид этилена и диоксин, так называемые канцерогены. Эти компоненты вызывают много споров насчет своей безопасности для человека. Вот еще примеры синтетических ПАВов: лаурилсульфат натрия (SLS), лауретсульфат натрия (SLES) и триэтаноламин (TEA).
Советуем заменить их на ПАВы растительного происхождения. Например, сорбитан оливат — комбинацию сорбита с пониженным содержанием глюкозы и жирной кислоты, полученной из оливкового масла. Он также демонстрирует способность к смешиванию и при этом еще улучшает нанесение продукта. Другой ингредиент, на который стоит обратить внимание, получен из жирных кислот оливкового масла. Это цетеарилоливат, имеющий структуру, аналогичную человеческому кожному салу, и использующийся в качестве эмульгатора. Он безопасен для кожи и не вызывает раздражения.
Искусственный ароматизатор
Искусственные ароматы отличаются очень приятным запахом, но содержат много ингредиентов, которые могут вызвать аллергию. Кроме того, не все компоненты в ароматизаторе имеют четкую маркировку, поэтому зачастую потребители не знают его полного состава. Чтобы избежать неприятных последствий, нужно смотреть на натуральные ароматы в составе продукта, которые не уступают по запаху, но для кожи наиболее безопасны и ценны. Например, вместо гидроксицитронеллали, бензилсалицилата и кумарина можно обращать внимание на ароматы, полученные из органических эфирных масел: кожуры цитрусового лимона, грейпфрута, узколистной лаванды, цветочного масла и прочее. Они делают уходовую косметику гипоаллергенной и более нежной.
Синтетические регуляторы pH
pH-индексу многие не придают значения, а зря. Кожа первая подвергается воздействию внешней среды. Чтобы защитить ее от негативного влияния бактерий и грибков, нужно обеспечить слабокислотное состояние pH — около 5,5. Если вы будете раздражать кожу чрезмерно кислыми или щелочными веществами, этот показатель нарушится. Например, такое часто случается при использовании синтетических ПАВ триэтаноламина и триизопропаноламина, которые могут удалять излишки кожного сала и вызывать чрезмерное высыхание кожи. Вот почему необходим регулятор pH в косметике.
Ищите аргинин в составе продукта. Это аминокислотный компонент, основная структурная единица белка, которая сохраняет влагу в коже. Он используется в качестве естественного регулятора pH, который контролирует pH косметики, склонной к высокой кислотности, а также поддерживает влажность кожи.
Синтетический антиоксидант
Как правило, в уходовой косметике много влаги и масла. Поскольку она хранится при комнатной температуре, и баночка с любимым средством часто открывается для использования, есть большая вероятность того, что продукт быстро испортится из-за окисления. Чтобы этого не произошло, в составе должны быть ингредиенты, которые способны предотвратить окисление под действием тепла, света и воздуха. Такая задача по силам синтетическим антиоксидантам BHA и BHT, часто классифицирующимся как канцерогены, и они могут быть опасны для кожи.
Лучше смотреть на природные антиоксиданты в составе, например токоферол. Это ингредиент витамина Е, содержащийся во многих растительных маслах. Он помогает предотвратить старение, предотвращая окисление кожи.
Искусственные пигменты
Они производятся из малотоксичных смолистых пигментов и придают уходовому средству красивый цвет. Но они также могут вызывать сухость, аллергию и пигментацию кожи (например, красный, желтый и синий анилиновые красители). В связи с этим советуем выбирать уходовую косметику без пигментов, цвет ей придают органические ингредиенты в составе.