Какие знаки Зодиака тянет друг к другу, несмотря на полную несовместимость
Некоторые представители астрологического круга кардинально отличаются по всем параметрам, но жить не могут друг без друга.
Некоторые представители астрологического круга кардинально отличаются по всем параметрам, но жить не могут друг без друга.
Мечтая о любви, многие представляют себе идеального партнера, который будет выполнять все их желания. Но почему-то сходятся совсем с другими по характеру людьми. Астрологи убеждены — это потому, что некоторых знаков Зодиака тянет друг к другу, несмотря на полную несовместимость.
Овны и Раки
Что может быть общего у Овнов и Раков? Огненная и водная стихии, буйный нрав против спокойствия и уравновешенности. Стремление «погулять» у Овна и мечты о тихой семейной гавани у Раков. Несмотря на все эти факты, данные представители зодиакальной дюжины частенько оказываются в паре. Их влечет друг к другу, и отношения на протяжении всего времени остаются бурными: то яркие любовные игры, то споры до хрипоты.
Тельцы и Скорпионы
Многие считают, что Тельцы — упрямый знак зодиака, но по сравнению с упрямством Скорпиона у них просто ангельский характер. Кроме того, Скорпионы будто ставят себе задачу вывести Тельца из равновесия и устроить скандал — чем громче, тем лучше. Астрологи полагают, что долго такие отношения длиться не могут — землю и воду рано или поздно что-то разведет. Скорее всего, ни один из них не согласится уступить в своем стремлении доминировать. Но то, что их тянет друг к другу, как магнитом, — доказанный факт.
Близнецы и Козероги
Близнецы — активные, общительные и легкомысленные люди, что выводит из себя представителей знака Козерог. Первые порхают по жизни, вторые — достают их нравоучениями, что пора остепениться. Однако у такого союза есть все шансы на успешное существование. Близнецы научат Козерогов расслабляться и проще смотреть на жизнь, а Козероги спасут от опасных решений и неправильной компании.
Девы и Рыбы
Представители знака Девы — педанты, у которых вся жизнь расписана на десять лет вперед. Они любят во всем порядок, а Рыбы вносят в их жизнь хаос и смятение. И речь не только о поведении — это еще и отношение к жизни, Девам сложно бывает понять, как можно идти по жизни за одними мечтами. Ничего общего? Но по жизни встречается немало таких пар — их притягивает друг к другу именно мнимая несовместимость. И в итоге влюбленные чаще всего находят компромисс и отлично живут вместе.