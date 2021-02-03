Скрываем возраст: как убрать морщины вокруг глаз

А сделать это, как показывает практика, не так-то уж и просто, ведь кожа вокруг глаз имеет особенное строение.

Почему эта зона «страдает» раньше и сильнее остальных, а также о том, есть ли способы убрать ненавистные морщинки, читателям «Летидора» рассказала Екатерина Лютикова, врач-дерматокосметолог, эксперт Arcaya.

Почему морщинки вокруг глаз появляются так рано

Кожа вокруг глаз значительно тоньше, чем на других участках лица. Строение ее клеток отличается минимальным содержанием эластина и коллагена, которые с возрастом разрушаются и приводят к образованию морщин.

Зона вокруг глаз более чувствительна к внешним воздействиям (ветер, загар, перепад температур) и подвержена высокой мимической нагрузке. Чрезмерная мышечная активность происходит во время плача, улыбок, смеха, когда мы прищуриваемся, пытаясь что-то разглядеть, или от яркого света и экрана гаджета.

Как ухаживать за кожей в зависимости от типа старения

Кроме того, неправильный режим дня с поздним отходом ко сну, усталость и долгое пребывание у компьютера и гаджетов провоцируют появление отеков, синяков под глазами и изменение структуры клеток кожи.

Поскольку подкожно-жировой клетчатки в этой зоне мало, то недосып, стресс, питание (несоблюдение питьевого режима, употребление алкоголя, налегание на солености), те или иные заболевания и разные вредные привычки сказываются на ее состоянии гораздо быстрее, чем на остальном лице.

Например, утренняя отечность более всего заметна именно в области вокруг глаз, так как во время сна не происходит мимической активности и лимфоток замедляется. Длительное нарушение режима питания проявляется в виде мешков под глазами.

Почему от морщин вокруг глаз так трудно избавиться

Это тот самый случай, когда профилактика важнее ухода. Легче отсрочить появление морщин, чем в возрасте 30+ начать экстренно решать проблему.

Чем раньше в ежедневном уходе появится средство для кожи вокруг глаз, тем лучше она будет выглядеть с годами.

Но поскольку мимика в этой зоне все равно останется активной, регулярно уделяйте коже вокруг глаз особое внимание.

Как выбрать действенный уход за зоной вокруг глаз

Очень важно подбирать уход, исходя из возраста и состояния кожи.

В молодом возрасте будет достаточно увлажняющих средств (для обезвоженной кожи) или питательных (для кожи, склонной к сухости). В более зрелом я рекомендую обратить внимание на средства с лифтинг-эффектом.

Обращайте внимание на состав уходовых средств. В увлажняющих средствах базой могут быть растительные компоненты (например, экстракт очанки лекарственной), антиоксиданты (витамины Е и С, экстракт виноградных косточек). В составе питательных кремов ищите масла (соевых бобов, ши, авокадо). Для укрепления сосудов отлично работают средства с центеллой азиатской и экстрактом конского каштана.

Ну а лифтинг-средства могут содержать пептиды или миорелаксанты (например, аргилерин — его действие аналогично эффекту ботокса, когда он расслабляет мышцы и разглаживает мелкие морщинки).

Как правильно пользоваться средствами для кожи вокруг глаз

Регулярность и системность — это самое важное в уходе за областью вокруг глаз.

Важно «не перегружать» средствами эту деликатную область.

Крем не нужно наносить толстым слоем и сильно втирать, растягивая кожу. Как правило, расход крема для области вокруг глаз минимален. А наносить его лучше максимально легкими движениями.

Чем может помочь косметолог

В салонах красоты немало достойных процедур для устранения морщин вокруг глаз. Из базовых процедур отлично подойдут микротоки с использованием ампул красоты, так как эта область особенно восприимчива к аппаратным манипуляциям. Также можно пройти курс мезотерапии, биоревитализации, чтобы сделать кожу вокруг глаз более увлажненной, свежей и уплотнить ее.

А вот с инъекциями ботулотоксина нужно быть очень аккуратными.

Они требуют локального применения и четкой постановки задачи с грамотным косметологом, который поднимет верхнее веко или затормозит мимическую активность в области гусиных лапок.