Как правильно расчесывать волосы: пять простых правил

Не думайте, что единственная цель расчесывания волос — распутать их. На самом деле, так мы и очищаем их от загрязнений и пыли (разумеется, если расческа чистая), и ухаживаем за ними. Галина Варданян, стилист, технолог-трихолог INSTITUTE STUDIO рассказла читателям «Летидора» о нюансах этого важного ритуала.

Правило №1: не трите волосы полотенцем

Так и хочется сделать это движение, неправда ли? Но для очень влажных волос это может быть губительным. Поэтому после душа оберните волосы мягким полотенцем и подождите 2-3 минуты. Затем просто нежно промокните.

Дольше держать полотенце на волосах нет необходимости.

Правило №2: при расчесывании учитывайте свой тип волос

Каждый тип волос (прямые, волнистые, кудрявые, курчавые) по-своему ложится и расчесывается.

Прямые и волнистые лежат на голове ровными либо чуть волнистыми прядями. С ними справиться куда легче, чем с кудрявыми или курчавыми.

Курчавые и кудрявые похожи на спиральки, они будто бы «стоят» над головой. Курчавые волосы жестче, а поэтому их труднее уложить.

Прямые волосы лучше не расчесывать влажными (нужно подождать, чтобы они подсохли). А обладателям волнистых и кудрявых волос, наоборот, не стоит ждать.

Локоны и кудри нужно расчесывать во влажном состоянии.

При этом нужно запастись арсеналом специальных средств для увлажнения волос и облегчения расчесывания. Впрочем, и для мытья таких волос стоит использовать особенную косметику.

Правило №3: обзаведитесь специальными средствами для волос

Если не пользоваться кондиционером для волос, то чешуйки матрикса после применения шампуня останутся «незакрытыми». Логично, что будет практически невозможно расчесать волосы и при этом не лишиться их солидной части (особенно это касается окрашенных волос).

Маски тоже вносят свою лепту в процесс облегчения расчесывания. Главное — правильно распределить средства по волосам.

Делайте это так: нанесите на влажные волосы маску или кондиционер в следующей последовательности: шампунь, маска, кондиционер. А затем прочешите волосы расческой с широкими зубьями. Таким образом они равномерно получат уход, распутаются все узелки и закроются чешуйки. А перед сушкой не забудьте нанести термозащиту.

Правило №4: двигайтесь расческой снизу вверх по полотну волос

Расчесывание волос от корней к кончикам кажется вполне логичным, но это не так. Двигаясь сверху вниз, расческа запутывается в волосах и выдергивает их.

Всегда начинайте расчесывать волосы с их кончиков!

Затем постепенно переходите все выше и выше. Только в самом конце процедуры, когда все полотно тщательно расчесано, можно провести расческой сверху вниз.

А вот кудрявые волосы лучше расчесывать после того, как вы их пальцами предварительно разделите на «секции».

Правило №5: обзаведитесь «правильной» расческой

Как выбрать правильную расческу для волос

Прежде чем отправиться в магазин за новой расческой, реально оцените общее состояние волос, склонность к выпадению, длину, структуру.

Обладательницам густой шевелюры и длинных прямых волос подойдут классические массажные щетки. Девушкам с кудрями советую присмотреться к каркасным щеткам. Гребни нужны, чтобы бережно прочесать влажные, а также тонкие и поврежденные волосы.

Что касается материалов, то лучше выбирать расчески из дерева, термостойкого нейлона, силикона. Но НЕ покупайте расческу из металла! Такие экземпляры могут поцарапать кожу головы и испортить полотно волос. Это происходит, когда пластиковый шарик на кончиках металлических зубцов ломается. А случается это довольно быстро.

Расчески с натуральной щетиной подходят далеко не всем.