Как сбросить вес, чтобы он потом не вернулся

Процесс сброса веса действительно должен быть постепенным, а его длительность зависит от того, сколько вы планируете сбросить в целом. Здоровым считается -0,5 килограммов в неделю.

Что происходит, если вы быстро худеете

Для быстрого похудения чаще всего люди максимально сокращают пищу и садятся на изнуряющие диеты, состоящие только из фруктов или только из жидкости. Такие диеты помогут сбросить вам вес в краткосрочной перспективе. Организм будет получать сигнал о том, что его могут просто так взять и начать морить голодом. Из-за этого позднее, когда еда возвращается, он начинает накапливать жир «про запас». Из-за этого вес возвращается быстрее, а потом человеку тяжелее сбросить вес.

Как правильно сократить еду

Не обязательно садится на жесткие диеты, чтобы худеть. Достаточно сократить употребление калорий. В похудении работает закон сохранения энергии: чем больше энергии вы употребляете, тем больше надо отдавать. Соответственно, чем меньше у вас физическая нагрузка, тем меньше вам нужно употреблять еды.

Диетологи давно рассчитали форму для подсчета калорий, которые вам надо употреблять ежедневно. Это зависит не только от образа жизни, но и от изначально веса, роста и возраста. Чтобы похудеть, вам нужно употреблять на 10-20% меньше нормы.

Обязательны ли физические нагрузки