Что делать, если глаза зимой слезятся, и какие привычки улучшат ваше зрение

На что жалуются пациенты зимой

По словам Игоря Азнауряна, детского офтальмолога и офтальмохирурга, доктора медицинских наук, профессора и основателя детских глазных клиник «Ясный Взор», основной проблемой, с которой в зимний период сталкивается каждый из нас, является чрезмерное слезотечение глаз. Чаще всего обуславливает его специфическая реакция организма, который стремится обеспечить защиту зрительным органам от влияния низких температур. Все же обостренное слезотечение может быть не только естественным рефлексом организма на минусовую температуру, но и говорить о том, что здоровье глаз нуждается в особенном внимании. К примеру, подобные симптомы могут сигнализировать о развитии холодового конъюнктивита.

Данное заболевание, как правило, выражается повышенным выделением слезы в холодное время года или при сильном ветре. Также много пациентов обращается с нарушением проходимости слезного канала в холодное время года. Важно знать, что диагностировать эту патологию может исключительно врач-офтальмолог, после чего пациенту будет назначено соответствующее лечение. Частым поводом обращений к офтальмологу служит сухость глаз зимой из-за холодного и менее влажного воздуха. Более сухая атмосфера вызывает испарение влаги из слезной пленки и приводит к образованию сухости на роговице.

Конкретные советы, как уберечь глаза зимой и не только

Не забывайте использовать увлажнитель воздуха дома и в офисе, а также делайте перерывы по десять минут за работой с компьютером и чаще моргайте. Старайтесь избегать помещений, пропитанных никотином, который воздействует на лютеин, защищающий глаз от негативного воздействия солнечных лучей.

Солнечные лучи, а точнее, ультрафиолет, очень негативно влияют на здоровье глаз. При прямом попадании на сетчатку лучи поражают центральное зрение, что приводит к возможному развитию макулодистрофии — болезни, снижающей зрение. Обязательно используйте солнцезащитные очки в солнечные дни вне зависимости от времени года.

Некоторые препараты вызывают сухость глаз. Это как правило, антидепрессанты и оральные контрацептивы. Препараты влияют на гормональный фон, который, в свою очередь, оказывает воздействие на жирную составляющую слезы, слезная пленка теряет свою стабильность и глаз сохнет. Параллельно с этими препаратами лучше использовать искусственную слезу.

Иногда синдром сухого глаза связан не с работой и образом жизни, а с конкретными проблемами. Такие заболевания, как сахарный диабет, конъюнктивит и блефарит тоже могут «высушивать» глаза. В этом случае надо в первую очередь лечить причину — болезни, тогда и следствие — синдром сухого глаза может пройти самостоятельно.