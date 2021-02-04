Стиль обеспеченной девушки: приемы в одежде, которые выдают богачку

Качество одежды

Главный признак «дорогой» одежды — ухоженность. Важно, чтобы ткань была хорошо разглажена (если только иного не требует задумка), вычищена, без каких-либо дефектов, вроде торчащих ниток, зацепок, оторванных кристаллов, потертостей, катышек и прочего. Испорченную вещь нужно вовремя отдавать в ремонт или химчистку в случае, если ее можно спасти, а ту, которую спасти нельзя — утилизировать или отправлять на переработку.

При выборе вещи обращай внимание на качество материала. Во-первых, оттенок должен быть насыщенным и не оставлять следов. Если одежда или обувь «красит» кожу или другие вещи, это свидетельствует о том, что при производстве использовали дешевые химикаты. Во-вторых, более плотные ткани должны хорошо держать форму, не заламываться и не сминаться, а тонкие и легкие — мягко струиться, создавая воздушный эффект. Высокое качество и аккуратный внешний вид — залог безупречного образа.

Фасон и посадка

Следующее правило — одежда должна хорошо сидеть и не доставлять дискомфорт. Подойди к выбору основательно: не стоит покупать вещь, если она где-то жмет, великовата в той или иной части тела или длиннее, чем нужно. Если ты все-таки решилась на покупку, не поленись и отнеси вещь в ателье. Там смогут решить проблему и скорректировать слишком широкие плечи, свободную талию, длинные штанины или рукава.

Также злую шутку с тобой могут сыграть неудобные вещи. Если одежда сидит некомфортно, так или иначе это отразится на твоей походке, осанке, вселит неуверенность. Кроме того, зачастую такие вещи несут вред здоровью.

Помни, что одежда в первую очередь должна подчеркивать достоинства фигуры и скрывать недостатки. Найди свои сильные стороны и сделай акцент на них в образе.

Актуальность

Одежда должна соответствовать современным тенденциям. Конечно, когда тренды меняются так стремительно, угнаться за ними бывает непросто. Чтобы всегда идти в ногу со временем, сделай ставку на классику — одежду, которая не выходят из моды годами. Бежевый тренч, кремовое пальто на запах, голубая рубашка в мужском стиле, прямые джинсы, косуха — эти вещи составят надежную базу и прослужат тебе далеко не один сезон. Чтобы освежить гардероб, дополняй его чем-то новым, трендовым — яркие детали зададут настроение и сделают твой образ актуальным и запоминающимся.

Сочетаемость

Обеспеченную женщину отличает не только качество и актуальность ее одежды, но и грамотно продуманные сочетания. Образ должен смотреться цельным, а вещи подходить друг к другу. Для этого начинай готовиться с вечера: представь, как должен выглядеть твой наряд, подумай, чем его можно дополнить. Затем разложи вещи вместе, чтобы убедиться, что такое сочетание смотрится гармонично. Дальнейшую корректировку необходимо делать уже во время примерки. Немного внимательности и чуть более тщательный подход! Разницу ты заметишь очень скоро.