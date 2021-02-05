Пт, 5.02.2021
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Это работает: восемь способов заставить мужчину думать о тебе постоянно

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Если тебе кажется, что твой милый совсем по тебе не скучает и вообще забывает о твоем существовании сразу после свидания — нет смысла переживать. Cosmo знает, как заставить его думать о тебе постоянно. И скучать в ожидании встречи.

Правило первое: не навязывайся

Конечно, проще всего завалить его романтическими сообщениями, но эффект, которого ты этим добьешься, окажется прямо противоположным: работать нужно тоньше. Поэтому забудь о частых звонках, SMS и постоянном совместном времяпрепровождении. Позволь мужчине чувствовать себя свободным и не души его своей любовью раньше времени. Не ревнуй его к друзьям. Каждому мужчине нужно иметь возможность сбежать на день, два. Не налево! А на рыбалку, на дачу с друзьями, в баню или просто в свой собственный мир. Дай ему возможность побыть наедине с самим собой. 

Правило второе: тормози бурное развитие романа

Тяжело, знаем. Но это безотказный способ, которым пользовались еще наши пра-пра-пра-прабабушки: если мужчине не дать того, чего он хочет, он начнет этого добиваться. Ну или, по крайней мере, все время думать о предмете своего желания. Другое дело, что сегодня, в XXI веке, едва ли получится полгода мариновать его, не позволяя ничего больше, чем невинный поцелуй в щечку. Да, собственно, это и не нужно. Все, что тебе нужно — это не соглашаться на все, чего ему хочется прямо сейчас. Иногда перехочется, ничего страшного. 

Правило третье: используй технологии с умом

Тот факт, что мы не рекомендуем тебе забрасывать его сообщениями, совершенно не означает, что вообще не нужно пользоваться современными технологиями: напротив, можно использовать их редко, но метко. Вместо того, чтобы каждые 2 часа слать ему в мессенджер грустных котят и сердечки, напиши сообщение типа: «Жду тебя в среду вечером в скайпе: будет горячо!» До среды он будет думать о тебе и только о тебе. Особенно если сегодня — четверг. Еще один способ заставить его думать о тебе — показывать, а не рассказывать. Особенно если возможности встретиться в ближайшее время не будет (например, ты или он в отпуске). Шли ему селфи, но только, конечно, не в духе «Я на фоне Эйфелевой башни улыбаюсь во все 48 зубов». Пусть это будет что-нибудь с намеком. Сексуальным, естественно. 

Правило четвертое: внедрись в стан противника

На войне как на войне — все средства хороши! Так что смело вливайся в его ближнее окружение и становись там своим человеком. Подружись с его друзьями и постарайся их очаровать. Еще лучше — помоги им чем-то, например, порекомендуй его другу лучшего доктора в городе. Или лучший бар, про который мало кто знает (бар определенно эффективнее). Цель проста: другие люди должны напоминать ему о тебе, причем напоминать в позитивном ключе: какая классная девица, не упусти ее, бро! 

Правило пятое: не подпитывай его самолюбие

Совершенно ни к чему постоянно гладить его по шерстке: если все ровно и гладко, думать о тебе мужчине совершенно незачем. Ты полезная, удобная и безотказная, как стиральная машина. А кто, спрашивается, думает о своей стиральной машине, даже если она впридачу еще и красивая? Совершенно верно, никто. Поэтому не забывай вовремя отвешивать ему чувствительные щелчки по носу. В фигуральном, разумеется, смысле. 

Правило шестое: не пытайся быть «не такой, как все»

Перед тем как написать эту статью, мы изучили несколько сетевых мануалов на тему «Как заставить мужчину скучать» и везде встретили один и тот же совет: «Удивляй его, будь не такой, как все!» И нам кажется, что это плохой, негодный совет. Во-первых, что значит «не такой, как все»? Все женщины и так разные, какой именно тебе не следует быть? Во-вторых, этот совет подразумевает, что ты как бы «как все», и поэтому ему с тобой скучно. Немного похоже на оскорбление, не находишь? И в-третьих, этот совет означает, что тебе требуется немедленно измениться и начать вести себя непредсказуемо. Да, безусловно, так можно заставить мужчину думать о тебе. Но что именно думать — разве это неважно? В общем, мы считаем этот совет негодным и даем прямо противоположный: не пытайся его поразить, изображая из себя загадочную «не такую». Иначе он начнет думать не о тебе, а о той «не такой». Не множь сущности (в том числе собственные).

Правило седьмое: провоцируй

А вот провоцировать его можно и нужно. Но лучше, конечно, играть в эту игру на «постельном» поле: незабываемая ночь в данном случае твой друг, а вот незабываемый скандал — это не очень умный ход. Хотя думать о тебе он, безусловно, будет. Нецензурно. 

Правило восьмое: не зацикливайся

На самом деле, вообще не важно, думает ли он о тебе, когда вы не вместе. Потому что это либо случится само собой, когда он влюбится всерьез, либо вообще не случится — если это не твой вариант. И если ты чувствуешь, что он действительно не твой вариант, не трать на него усилия. Потому что вдруг он правда привяжется — и что ты тогда будешь с ним делать? 

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