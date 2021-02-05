Это работает: восемь способов заставить мужчину думать о тебе постоянно

Правило первое: не навязывайся

Конечно, проще всего завалить его романтическими сообщениями, но эффект, которого ты этим добьешься, окажется прямо противоположным: работать нужно тоньше. Поэтому забудь о частых звонках, SMS и постоянном совместном времяпрепровождении. Позволь мужчине чувствовать себя свободным и не души его своей любовью раньше времени. Не ревнуй его к друзьям. Каждому мужчине нужно иметь возможность сбежать на день, два. Не налево! А на рыбалку, на дачу с друзьями, в баню или просто в свой собственный мир. Дай ему возможность побыть наедине с самим собой.

Правило второе: тормози бурное развитие романа

Тяжело, знаем. Но это безотказный способ, которым пользовались еще наши пра-пра-пра-прабабушки: если мужчине не дать того, чего он хочет, он начнет этого добиваться. Ну или, по крайней мере, все время думать о предмете своего желания. Другое дело, что сегодня, в XXI веке, едва ли получится полгода мариновать его, не позволяя ничего больше, чем невинный поцелуй в щечку. Да, собственно, это и не нужно. Все, что тебе нужно — это не соглашаться на все, чего ему хочется прямо сейчас. Иногда перехочется, ничего страшного.

Правило третье: используй технологии с умом

Тот факт, что мы не рекомендуем тебе забрасывать его сообщениями, совершенно не означает, что вообще не нужно пользоваться современными технологиями: напротив, можно использовать их редко, но метко. Вместо того, чтобы каждые 2 часа слать ему в мессенджер грустных котят и сердечки, напиши сообщение типа: «Жду тебя в среду вечером в скайпе: будет горячо!» До среды он будет думать о тебе и только о тебе. Особенно если сегодня — четверг. Еще один способ заставить его думать о тебе — показывать, а не рассказывать. Особенно если возможности встретиться в ближайшее время не будет (например, ты или он в отпуске). Шли ему селфи, но только, конечно, не в духе «Я на фоне Эйфелевой башни улыбаюсь во все 48 зубов». Пусть это будет что-нибудь с намеком. Сексуальным, естественно.

Правило четвертое: внедрись в стан противника

На войне как на войне — все средства хороши! Так что смело вливайся в его ближнее окружение и становись там своим человеком. Подружись с его друзьями и постарайся их очаровать. Еще лучше — помоги им чем-то, например, порекомендуй его другу лучшего доктора в городе. Или лучший бар, про который мало кто знает (бар определенно эффективнее). Цель проста: другие люди должны напоминать ему о тебе, причем напоминать в позитивном ключе: какая классная девица, не упусти ее, бро!

Правило пятое: не подпитывай его самолюбие