ФОТО ⟩ 72-летняя мать Илона Маска выглядит настоящей суперзвездой

Маск 50 лет работает моделью и диетологом, была героиней изданий Vogue по всему миру, стала (в 69 лет!) лицом косметической марки CoverGirl и дважды снялась обнаженной — для обложек Time Health и New York. 31 декабря вышла ее автобиография A Woman Makes A Plan («Женщина строит планы»).

История жизни Мэй Маск удивительна: она родилась в Канаде, ребенком с родителями переехала в Южную Африку. Там стала финалисткой конкурса красоты, получила диплом диетолога в университете, вышла замуж. В 22 года во время беременности открыла на дому практику диетолога, в 31 год развелась, в одиночку растила троих детей. Стала первой в Южной Африке моделью pluse size, боролась с эйджизмом в модельной индустрии. В поисках лучшей доли переехала в США, а всего жила в девяти городах в трех странах и на двух континентах. Ее кредо – «чем больше ты работаешь, тем счастливее становишься».

Единственный брак Мэй Маск с отцом ее детей не был счастливым — она жила в атмосфере постоянных унижений и бытового насилия. Она захотела уйти от мужа уже через год после свадьбы, но в 1970-е в ЮАР такая ситуация была немыслимой, и ей пришлось терпеть еще десять лет, прежде чем она решилась вернуться домой к матери вместе с детьми — и Маск до сих пор жалеет, что это заняло у нее столько времени. Мэй также советует проявлять доброту к незнакомцам: выручать тех, кто в беде, или хотя бы подходить и знакомиться с теми, кто явно одинок на вечеринке и молча стоит с бокалом в углу. «Велик шанс, что вы познакомитесь с кем-то замечательным», — пишет она.

Мэй рассказывала в интервью, как с первой зарплаты купила в дом ковер, чтобы сидеть на нем, потому что в доме не было абсолютно никакой мебели, а со следующей — компьютер для Илона, за которым ему приходилось сидеть прямо на полу, пишет портал Fit4brain.ru.

Мэй Маск утверждает, что сейчас, в семьдесят один, наслаждается своей жизнью больше, чем когда-либо. Но самое важное, пишет Мэй, что возраст приносит мудрость и уверенность. Большинство разочарований остается позади, и ты уже понимаешь, что 99% того, о чем люди так часто тревожатся, никогда не сбывается. «А еще мы знаем, что от негодяев в нашей жизни нужно избавляться как можно быстрее».

А сейчас, в 72 год, совершенно серьезно заявляет, что это расцвет ее жизни, самое счастливое время.

ПОЧЕМУ Я НЕ БОЮСЬ СТАРЕНИЯ?

Может, потому, что каждое десятилетие моей жизни было лучше, чем предыдущее?!

Мои 20 были ужасны, за исключением того, что я родила троих замечательных детей. Муж угнетал меня словесно и физически.