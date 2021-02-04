ФОТО ⟩ 72-летняя мать Илона Маска выглядит настоящей суперзвездой

Мэй Маск многие знают как «маму Илона Маска» — основателя SpaceX и Tesla, изобретателя, предпринимателя и визионера. Но как она шутит сама, «я была знаменитой до того, как Илон стал знаменитым».
Маск 50 лет работает моделью и диетологом, была героиней изданий Vogue по всему миру, стала (в 69 лет!) лицом косметической марки CoverGirl и дважды снялась обнаженной — для обложек Time Health и New York. 31 декабря вышла ее автобиография A Woman Makes A Plan («Женщина строит планы»).
История жизни Мэй Маск удивительна: она родилась в Канаде, ребенком с родителями переехала в Южную Африку. Там стала финалисткой конкурса красоты, получила диплом диетолога в университете, вышла замуж. В 22 года во время беременности открыла на дому практику диетолога, в 31 год развелась, в одиночку растила троих детей. Стала первой в Южной Африке моделью pluse size, боролась с эйджизмом в модельной индустрии. В поисках лучшей доли переехала в США, а всего жила в девяти городах в трех странах и на двух континентах. Ее кредо – «чем больше ты работаешь, тем счастливее становишься».
Единственный брак Мэй Маск с отцом ее детей не был счастливым — она жила в атмосфере постоянных унижений и бытового насилия. Она захотела уйти от мужа уже через год после свадьбы, но в 1970-е в ЮАР такая ситуация была немыслимой, и ей пришлось терпеть еще десять лет, прежде чем она решилась вернуться домой к матери вместе с детьми — и Маск до сих пор жалеет, что это заняло у нее столько времени. Мэй также советует проявлять доброту к незнакомцам: выручать тех, кто в беде, или хотя бы подходить и знакомиться с теми, кто явно одинок на вечеринке и молча стоит с бокалом в углу. «Велик шанс, что вы познакомитесь с кем-то замечательным», — пишет она.
Мэй рассказывала в интервью, как с первой зарплаты купила в дом ковер, чтобы сидеть на нем, потому что в доме не было абсолютно никакой мебели, а со следующей — компьютер для Илона, за которым ему приходилось сидеть прямо на полу, пишет портал Fit4brain.ru.
Мэй Маск утверждает, что сейчас, в семьдесят один, наслаждается своей жизнью больше, чем когда-либо. Но самое важное, пишет Мэй, что возраст приносит мудрость и уверенность. Большинство разочарований остается позади, и ты уже понимаешь, что 99% того, о чем люди так часто тревожатся, никогда не сбывается. «А еще мы знаем, что от негодяев в нашей жизни нужно избавляться как можно быстрее».
А сейчас, в 72 год, совершенно серьезно заявляет, что это расцвет ее жизни, самое счастливое время.
ПОЧЕМУ Я НЕ БОЮСЬ СТАРЕНИЯ?
Может, потому, что каждое десятилетие моей жизни было лучше, чем предыдущее?!
Мои 20 были ужасны, за исключением того, что я родила троих замечательных детей. Муж угнетал меня словесно и физически.
Мои 30 были не проще – я развелась, в одиночку воспитывала детей.
Мои 40 были посвящены одному – выжить.
В 50 лет я переехала в Нью-Йорк и пыталась открыть свой бизнес.
В 60 жизнь более или менее пришла в равновесие: дети, внуки, работа.
А теперь, в 70, я востребована как никогда. Я не могла даже представить этого, но сейчас я действительно счастлива.
И каждый раз, когда моя жизнь кардинально менялась – развод, собственное дело, переезд в другой город, страну, на другой континент, – было дико страшно. Представьте себе, одна с тремя детьми в новом месте, ни друзей, ни близких. Я работала на себя – не было коллег, никого, кто мог бы поддержать.
Доходило до того, что мои дети ели бутерброды с арахисовым маслом на ужин. Курицу я могла купить лишь раз в неделю: готовила ее с картошкой и овощами, и это был самый настоящий пир! Но именно это приучило меня и детей ценить такие моменты, радоваться всему хорошему.
Другая причина, по которой я не боюсь старости, это пример моей мамы. Ей был 61 год, когда умер мой отец. В 73 года он погиб в авиакатастрофе вместе с мужем моей сестры-близнеца. Это была трагедия.
Для нас отец был Суперменом, а мама всегда была рядом с ним, помогала ему, поддерживала. Они были так близки и счастливы в браке, что мы думали – она не переживет его смерти.
Что ж, в 61 год мама, если можно так сказать, расцвела. Она начала брать уроки живописи и прикладного искусства. До этого она была фотографом, а тут стала заниматься резьбой по дереву, гончарным делом, рисованием.
Путешествовала по стране, писала пейзажи маслом и акварелью. Потихоньку стала выставлять свои рисунки и фотографии и даже получать награды.
В 70 лет она увлеклась офортами – это сложный процесс, при котором вы сначала наносите рисунок на металлические пластины с помощью иглы и различных химикатов, а затем печатаете на бумаге.
А в 94 освоила цифровое искусство. По ее словам, в 90 лет она была счастливее, чем когда-либо в жизни. До последнего вздоха она сохраняла ясный ум и умерла в 98 лет.
Мой хэштег в социальных сетях – #itsgreattobe72 (#72 – это классно!), потому что мне нравится мой возраст, мое сегодняшнее состояние. Я читаю комментарии к моим постам и вижу, что люди боятся старости.
Они подписываются на меня, потому что это заставляет их лучше относиться к своему будущему и своим морщинам. Вот почему я решила посвятить свою книгу «Женщина строит планы» концепции старения, долголетию.
Некоторые из моих друзей мои ровесники. Многие моложе меня. Их объединяет то, что они все радуются жизни. Не бойтесь старения и общайтесь с друзьями, которые не зацикливаются на этом. Общайтесь и хорошо проводите время с людьми, которые любят вас, которым интересно с вами, потому что вы очаровательны, умны, уверены в себе.
Будьте также добры к другим, независимо от их возраста. А вот если кто-то говорит вам, что вы недостаточно молоды, сразу прощайтесь с этим человеком. Избавляйтесь от такого груза, не давайте таким людям тянуть себя вниз.