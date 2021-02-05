Пт, 5.02.2021
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Почему ты ищешь внимания мужчин, даже если любишь мужа

Флирт. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Знаки внимания или легкий флирт? Как не перейти черту в общении с другими мужчинами, если ты замужем? И зачем это общение тебе вообще нужно?

Все женщины любят внимание со стороны мужчин. Согласись, это приятно даже в том случае, когда дома ждет любимый муж, а коллега на работе просто решил принести тебе чашечку кофе или преподнес тебе цветы на день рождения не от всего офиса, а лично от себя без всякого намека. Галантные представители мужской половины человечества так любезны в общении. Но, возможно, тебе не просто оказывают знаки внимания, а откровенно флиртуют с тобой на корпоративах и наедине. Насколько это плохо, может ли замужняя дама принимать знаки внимания и флиртовать с посторонними мужчинами? «Лиза» пробует разобраться.

Недостаток внимания со стороны мужа

Далеко не каждая представительница прекрасного пола может похвастаться тем, что муж уделяет ей достаточно внимания, говорит красивые слова, делает комплименты — одним словом дает почувствовать, что она самая-самая. Некоторым женщинам реально не хватает проявления чувств и эмоций со стороны вторых половинок. Им хочется чувствовать себя желанными, интересными, вдохновляющими, но получить все это в браке они не могут. Остается надеяться на флирт со знакомыми и малознакомыми мужчинами.

Есть даже такие дамы, кто заводит себе странички на сайтах знакомств или использует соцсети для того, чтобы всегда быть в тонусе и не терять ощущения собственной неотразимости. При этом они прекрасные жены и матери, любят своих мужей, но чего-то им всегда не хватает для полного счастья.
 
Склонность к нарциссизму

Кто сказал, что нарциссизм — исключительно мужская черта? Ничего подобного, женщины тоже подвержены этому явлению. Желание быть в центре внимания, вызывать восхищение, купаться в лучах славы — для кого-то это повседневность. Тут, конечно, можно поспорить: сказать, что нарциссы не способны любить кого-то другого кроме себя, например, собственного мужа, но в том-то и дело, что партнер как раз обожает своего нарцисса, и этой любви может с лихвой хватить на двоих.

В чем же суть желания нравиться посторонним мужчинам? Как это ни странно, за внешним лоском и успешностью у противоположного пола нарциссически настроенной дамы вполне может скрываться глобальная неуверенность в себе и желание постоянно чувствовать одобрение других, в данном случае лиц противоположного пола. Так что флирт для таких женщин — это способ повысить свою самооценку и в очередной раз «подпитаться» энергией и восхищением со стороны мужчин. Нарциссы частенько действуют на других людей как энергетические «вампиры», поэтому не стоит удивляться тому, что им необходимо постоянное внимание.
 
Заниженная самооценка
 
К другому типу флиртующих с посторонними мужчинами дам можно отнести тех, кто настойчиво нуждается в постоянном подтверждении своей женской привлекательности и состоятельности. Для таких представительниц прекрасного пола мужчины, оказывающие им знаки внимания, подобны зеркалу, которое отражает их красоту и значимость. Если внимания нет, то и настроение ухудшается, и неуверенность в себе начинает прогрессировать. Такие люди зависимы от чужого мнения, так как на основе него составляют мнение о себе. Это выглядит примерно так: «Мне оказывают знаки внимания, значит, я могу нравиться, следовательно, я красива».
 
Ролевые игры

Не секрет, что накал страстей, яркость чувств и эмоции не слишком долго сохраняются в отношениях. Чувства нужно питать и вызывать неподдельный интерес к своей персоне у партнера, с которым прожил ни один, ни два и ни три года. Как это лучше сделать, каждая пара решает самостоятельно. Некоторые договариваются с партнером о том, какие грани допустимого есть в их браке, и соответственно позволяют своей половинке и кокетство, и заигрывания, и комплименты в адрес посторонних мужчин и женщин. Все это может происходить как в реальной жизни, так и в виртуальной. Это такая игра, главная цель которой — сохранить брак и доверять своему партнеру.

По большому счету во флирте нет ничего плохого, пока все держится просто на общении и за этим не стоит ничего больше. Конечно, важно понимать, что ты получаешь для себя, флиртуя с посторонними мужчинами. Ведь далеко не всегда речь идет о самооценке, неуверенности в себе или о том, что муж не уделяет внимания. Довольно часто причиной флирта становится неудовлетворенность отношениями с мужем, и флирт выступает в роли некой компенсации за то, что у вас не получилось. Поэтому проанализировать свое поведение, безусловно, стоит, чтобы понимать, чего именно тебе не хватает в этой жизни.

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