Почему ты ищешь внимания мужчин, даже если любишь мужа
Знаки внимания или легкий флирт? Как не перейти черту в общении с другими мужчинами, если ты замужем? И зачем это общение тебе вообще нужно?
Знаки внимания или легкий флирт? Как не перейти черту в общении с другими мужчинами, если ты замужем? И зачем это общение тебе вообще нужно?
Все женщины любят внимание со стороны мужчин. Согласись, это приятно даже в том случае, когда дома ждет любимый муж, а коллега на работе просто решил принести тебе чашечку кофе или преподнес тебе цветы на день рождения не от всего офиса, а лично от себя без всякого намека. Галантные представители мужской половины человечества так любезны в общении. Но, возможно, тебе не просто оказывают знаки внимания, а откровенно флиртуют с тобой на корпоративах и наедине. Насколько это плохо, может ли замужняя дама принимать знаки внимания и флиртовать с посторонними мужчинами? «Лиза» пробует разобраться.
Недостаток внимания со стороны мужа
Далеко не каждая представительница прекрасного пола может похвастаться тем, что муж уделяет ей достаточно внимания, говорит красивые слова, делает комплименты — одним словом дает почувствовать, что она самая-самая.
Кто сказал, что нарциссизм — исключительно мужская черта? Ничего подобного, женщины тоже подвержены этому явлению. Желание быть в центре внимания, вызывать восхищение, купаться в лучах славы — для кого-то это повседневность. Тут, конечно, можно поспорить: сказать, что нарциссы не способны любить кого-то другого кроме себя, например, собственного мужа, но в том-то и дело, что партнер как раз обожает своего нарцисса, и этой любви может с лихвой хватить на двоих.
Не секрет, что накал страстей, яркость чувств и эмоции не слишком долго сохраняются в отношениях. Чувства нужно питать и вызывать неподдельный интерес к своей персоне у партнера, с которым прожил ни один, ни два и ни три года. Как это лучше сделать, каждая пара решает самостоятельно. Некоторые договариваются с партнером о том, какие грани допустимого есть в их браке, и соответственно позволяют своей половинке и кокетство, и заигрывания, и комплименты в адрес посторонних мужчин и женщин. Все это может происходить как в реальной жизни, так и в виртуальной.
По большому счету во флирте нет ничего плохого, пока все держится просто на общении и за этим не стоит ничего больше. Конечно, важно понимать, что ты получаешь для себя, флиртуя с посторонними мужчинами. Ведь далеко не всегда речь идет о самооценке, неуверенности в себе или о том, что муж не уделяет внимания. Довольно часто причиной флирта становится неудовлетворенность отношениями с мужем, и флирт выступает в роли некой компенсации за то, что у вас не получилось. Поэтому