Почему ты ищешь внимания мужчин, даже если любишь мужа

Все женщины любят внимание со стороны мужчин. Согласись, это приятно даже в том случае, когда дома ждет любимый муж, а коллега на работе просто решил принести тебе чашечку кофе или преподнес тебе цветы на день рождения не от всего офиса, а лично от себя без всякого намека. Галантные представители мужской половины человечества так любезны в общении. Но, возможно, тебе не просто оказывают знаки внимания, а откровенно флиртуют с тобой на корпоративах и наедине. Насколько это плохо, может ли замужняя дама принимать знаки внимания и флиртовать с посторонними мужчинами? «Лиза» пробует разобраться.

Недостаток внимания со стороны мужа

Далеко не каждая представительница прекрасного пола может похвастаться тем, что муж уделяет ей достаточно внимания, говорит красивые слова, делает комплименты — одним словом дает почувствовать, что она самая-самая. Некоторым женщинам реально не хватает проявления чувств и эмоций со стороны вторых половинок. Им хочется чувствовать себя желанными, интересными, вдохновляющими, но получить все это в браке они не могут. Остается надеяться на флирт со знакомыми и малознакомыми мужчинами.

Есть даже такие дамы, кто заводит себе странички на сайтах знакомств или использует соцсети для того, чтобы всегда быть в тонусе и не терять ощущения собственной неотразимости. При этом они прекрасные жены и матери, любят своих мужей, но чего-то им всегда не хватает для полного счастья. Склонность к нарциссизму

Кто сказал, что нарциссизм — исключительно мужская черта? Ничего подобного, женщины тоже подвержены этому явлению. Желание быть в центре внимания, вызывать восхищение, купаться в лучах славы — для кого-то это повседневность. Тут, конечно, можно поспорить: сказать, что нарциссы не способны любить кого-то другого кроме себя, например, собственного мужа, но в том-то и дело, что партнер как раз обожает своего нарцисса, и этой любви может с лихвой хватить на двоих.

В чем же суть желания нравиться посторонним мужчинам? Как это ни странно, за внешним лоском и успешностью у противоположного пола нарциссически настроенной дамы вполне может скрываться глобальная неуверенность в себе и желание постоянно чувствовать одобрение других, в данном случае лиц противоположного пола. Так что флирт для таких женщин — это способ повысить свою самооценку и в очередной раз «подпитаться» энергией и восхищением со стороны мужчин. Нарциссы частенько действуют на других людей как энергетические «вампиры», поэтому не стоит удивляться тому, что им необходимо постоянное внимание. Заниженная самооценка

К другому типу флиртующих с посторонними мужчинами дам можно отнести тех, кто настойчиво нуждается в постоянном подтверждении своей женской привлекательности и состоятельности. Для таких представительниц прекрасного пола мужчины, оказывающие им знаки внимания, подобны зеркалу, которое отражает их красоту и значимость. Если внимания нет, то и настроение ухудшается, и неуверенность в себе начинает прогрессировать. Такие люди зависимы от чужого мнения, так как на основе него составляют мнение о себе. Это выглядит примерно так: «Мне оказывают знаки внимания, значит, я могу нравиться, следовательно, я красива».

Ролевые игры