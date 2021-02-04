Не идут никому: шесть оттенков теней, от которых лучше держаться подальше

Белые

Белые тени делают веко «плоским» — вот их главная проблема. Кроме того, они редко хорошо лежат в один слой и без подложки, а если делают это, то их плотность почти наверняка такая, что они скатаются на веках за полчаса.

Чем заменить: бежевыми тенями с шиммером. А если все-таки хочется белый, пусть это будет подводка и стрелка.

Горчичные

Настолько же красивый сольно, насколько некомплиментарный в сочетании с кожей почти любого оттенка. Мы говорим «почти», потому что на загорелой коже горчичный (хотя тоже не любой) может смотреться отлично. Но в основной массе девушкам важно быть с ним аккуратнее, потому что лицо сразу становится болезненно желтым.

Чем заменить: неоновыми желтыми (это если любишь яркость) или приглушенными карамельными (если ты больше за нюд) тенями.

Светло-серые

Серые тени — незаменимый вариант для красивых смоки. Но если ты берешь светло-серые тени, будь готова к тому, что на глазах они превратятся в невразумительное нечто. А если ты не будешь аккуратна при нанесении, то еще и, осыпавшись в зону вокруг глаз, создадут там элегантные синячки.

Чем заменить: плотными серыми тенями. Также можно поверх светло-серого нанести глосс или фольгу для глаз, чтобы создать эффект космического сияния.

Лиловые

Претензии к ним в целом такие же, как и к предыдущему оттенку — невнятно, немодно, да еще и оставляют неприятный оттенок под глазами, когда осыпаются. Кроме того, лиловые тени «вытягивают» из кожи фиолетовые пигменты, так что ты можешь с удивлением обнаружить у себя невсовершенства, которых никогда не было.

Чем заменить: фиолетовой подводкой. А если все-таки хочется оставить лиловый в макияже, соедини его в градиент с красным или розовым.

Черные

Черные тени хороши в рекламных кампаниях и на красных ковровых дорожках, но не в жизни. Чтобы нанести их как следует, нужно использовать подложку и специальные наклейки-«ограничители», которые не дадут цвету уползти куда не нужно при растушевке. Короче говоря, сделать красиво можно, но для этого нужно много времени.

Чем заменить: бронзовыми тенями (с ними, кстати, получаются невероятные — и невероятно простые — смоки). Черный, опять же, можешь оставить для стрелки.

Желто-зеленые