Сб, 6.02.2021
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Салат с креветками: пять рецептов легкой и полезной закуски

Салат с креветками. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Креветки – самые популярные среди тех, кто не представляет своего рациона без морепродуктов. В мясе этих моллюсков убойное количество белка и полезных жиров омега-3 и омега-6. Еще креветки прекрасно сочетаются со многими ингредиентами, будь то паста или овощи. И если вы предпочитаете что-нибудь легкое и полезное на ужин, то салат с креветками – прекрасный выбор. Рецепты салата с креветками и авокадо, с креветками и сыром, с креветками и рукколой и других найдете ниже.

Салат с креветками и авокадо

Ингредиенты

Креветки – 200 г

Шпинат, руккола или любая салатная смесь

Оливковое масло

Сок лимона – 1/2

Авокадо – 1 шт.

Лук-шалот – 1 шт.

Жареный нарезанный миндаль – 20 г

Соль, свежемолотый черный перец

Способ приготовления

Обжарить на сковороде креветки.

Добавить при жарке сок лимона, по желанию можно добавить немного чеснока.

Переложить в миску, добавить большое количество листьев салата. Сбрызнуть оливковым маслом.

Добавить кубики авокадо и миндаль. Соль, перец – о вкусу.

Салат с креветками и курицей

Ингредиенты

Креветки – 180 г

Куриная грудка – 2 шт.

Листья салата

Сыр пармезан тертый – 180 г

Томаты черри – 250 г

Для заправки

1 зубчик чеснока

50 мл лимонного сока

3 ст. л сметаны

1 ч. л горчицы

100-150 мл растительного масла

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления

Салат мелко порезать. Томаты черри – нарезать.

Смешать ингредиенты для заправки.

Куриную грудку нарезать и обжарить на сковороде.

Смешать все продукты, добавить соус.

Добавить тертый пармезан, перемешать.

Подавать с гренками.

Салат с креветками и перепелиным яйцом

Ингредиенты

Креветки очищенные – 200 г

Помидоры черри, перепелиные яйца – по 5 шт.

Айсберг – 3 листа

Зелень

Сыр тертый – по вкусу

Гренки по вкусу

Бальзамический соус – 5 ст. л

Для соуса

Сметана и ореховый соус – по вкусу

Способ приготовления

Салат порезать и выложить на дно тарелки.

Креветки протушить с бальзамическим соусом 2 минуты, выложить на салат.

Яйца отварить, порезать на дольки, черри порезать пополам. Выложить в салат.

Смешать ингредиенты для соуса, заправить салат.

Салат с креветками и хурмой

Ингредиенты

Хурма – 2 шт.

Креветки – 500 г

Руккола и другая зелень по вкусу

Авокадо – 1 шт.

Апельсин – 1/2 шт.

Лимон – 1/2 шт.

Соевый соус – по вкусу

Горчица – на кончике ножа

Способ приготовления

Креветки отварить, почистить, поджарить на сухой сковороде.

Нарезать на небольшие кусочки хурму, авокадо и положить в миску, добавить креветки.

Для заправки смешать: сок лимона, сок апельсина, соевый соус и горчицу.

Залить соусом салат и слегка перемешать.

Салат с креветками, спаржей и сыром

Ингредиенты

Креветки – 250 г

Спаржа – 200 г

Перец болгарский – 1 шт.

Яблоки зеленые – 2 шт.

Для соуса

Сливочный сыр – 140 г

Руккола – 50 г

Способ приготовления

Спаржу отварить. Перец и яблоки нарезать кубиками. Все ингредиенты соединить.

Для соуса сливочный сыр и рукколу в блендере смешать до однородной массы. Заправить салат.


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