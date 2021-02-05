Салат с креветками: пять рецептов легкой и полезной закуски

Креветки – самые популярные среди тех, кто не представляет своего рациона без морепродуктов. В мясе этих моллюсков убойное количество белка и полезных жиров омега-3 и омега-6. Еще креветки прекрасно сочетаются со многими ингредиентами, будь то паста или овощи. И если вы предпочитаете что-нибудь легкое и полезное на ужин, то салат с креветками – прекрасный выбор. Рецепты салата с креветками и авокадо, с креветками и сыром, с креветками и рукколой и других найдете ниже.