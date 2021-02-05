Салат с креветками: пять рецептов легкой и полезной закуски

Салат с креветками и авокадо
Шпинат, руккола или любая салатная смесь
Жареный нарезанный миндаль – 20 г
Соль, свежемолотый черный перец
Обжарить на сковороде креветки.
Добавить при жарке сок лимона, по желанию можно добавить немного чеснока.
Переложить в миску, добавить большое количество листьев салата. Сбрызнуть оливковым маслом.
Добавить кубики авокадо и миндаль. Соль, перец – о вкусу.
Салат с креветками и курицей
Сыр пармезан тертый – 180 г
100-150 мл растительного масла
Салат мелко порезать. Томаты черри – нарезать.
Смешать ингредиенты для заправки.
Куриную грудку нарезать и обжарить на сковороде.
Смешать все продукты, добавить соус.
Добавить тертый пармезан, перемешать.
Салат с креветками и перепелиным яйцом
Креветки очищенные – 200 г
Помидоры черри, перепелиные яйца – по 5 шт.
Бальзамический соус – 5 ст. л
Сметана и ореховый соус – по вкусу
Салат порезать и выложить на дно тарелки.
Креветки протушить с бальзамическим соусом 2 минуты, выложить на салат.
Яйца отварить, порезать на дольки, черри порезать пополам. Выложить в салат.
Смешать ингредиенты для соуса, заправить салат.
Салат с креветками и хурмой
Руккола и другая зелень по вкусу
Горчица – на кончике ножа
Креветки отварить, почистить, поджарить на сухой сковороде.
Нарезать на небольшие кусочки хурму, авокадо и положить в миску, добавить креветки.
Для заправки смешать: сок лимона, сок апельсина, соевый соус и горчицу.
Залить соусом салат и слегка перемешать.
Салат с креветками, спаржей и сыром
Спаржу отварить. Перец и яблоки нарезать кубиками. Все ингредиенты соединить.
Для соуса сливочный сыр и рукколу в блендере смешать до однородной массы. Заправить салат.
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