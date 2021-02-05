Женский гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля

В еженедельном женском гороскопе отражены актуальные события, знание о которых поможет дамам сосредоточиться на успехе и не упустить перспективные возможности. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к мнению астрологов, чтобы в период с 8 по 14 февраля 2021 года неудачи обошли стороной.

Овен

Дамам-Овнам на этой неделе все будет по плечу. Несмотря на влияние ретроградного Меркурия, у них будет возможность заняться делами, связанными с прошлым, завершить текущую работу и в конце недели получить долгожданную прибыль. Наполнение женской энергией поможет сохранить тонус и преодолеть любые препятствия.

Телец

Тельцам астрологи рекомендуют сосредоточиться на настроении. Чем больше будет оптимизма, тем проще станет преодолевать временные трудности на пути к заветной цели. Благоприятна неделя и для ухода за собой, и дамы смогут провести время с пользой. В этот период удачным будет посещение санаториев с целью профилактики здоровья.

Близнецы

Дамы-Близнецы на этой неделе будут в центре внимания, и астрологи рекомендуют им не терять времени даром, а знакомиться с интересными людьми, возобновить общение с друзьями, назначать романтические свидания или проводить время в кругу семьи для укрепления уз. Не исключены и встречи с бывшими партнерами и возобновление отношений.

Рак

Женщинам-Ракам важно обращать внимание на детали, из которых будет складываться благополучие. Внимание к интуиции и знакам судьбы не даст ошибиться с выбором направления. Эта неделя удачна для завершения любых дел, и если не медлить, то в конце недели ожидается долгожданное вознаграждение.

Лев

Львицы на этой неделе могут заняться решением бытовых вопросов. В период с 8 по 14 февраля уместными будут дела, связанные с завершением ремонта, долгожданным переездом, переоформлением документов. Все вопросы, связанные с недвижимостью и ранее отложенные, решатся без особых проблем.

Дева

Девам астрологи рекомендуют не отказываться сразу от заманчивых предложений. Торопиться с выводами не стоит: важно взвесить плюсы и минусы, чтобы не ошибиться с выбором. Также на этой неделе энергетика звезд и планет подарит возможность разобраться с наболевшими вопросами.

Весы

Дамы-Весы на этой неделе могут почувствовать опустошение, и астрологи рекомендуют им заняться восстановлением энергии и повышением настроения. Походы в салон красоты, практики медитаций, запланированный шопинг помогут восстановить хорошее настроение и вновь наслаждаться каждым днем.

Скорпион

Дамы-Скорпионы должны быть готовы дать отпор недоброжелателям и всем тем, кто пытается вставить им палки в колеса. Скорпионы не должны стесняться своего мнения, которое, тем не менее, важно отстаивать без криков и скандалов. Обретение внутренней гармонии поможет обойтись без конфликтов.

Стрелец

Женщинам-Стрельцам астрологи рекомендуют обращать внимание на потребности близких людей. Эта неделя пройдет в позитивном ключе, если за спиной будет крепкий тыл. Восстановить душевное равновесие можно будет в родных стенах, общаясь с близкими и создав себе личное место силы.

Козерог

Козерогов ждет насыщенная неделя, и в это время дамам важно оставаться в тонусе чтобы не лишиться сил и завершить необходимые дела. Справиться с напряжением помогут своевременный отдых, медитации на восполнение энергии и сил и общение с близкими людьми, которые поддержат в трудную минуту.

Водолей

Дамам-Водолеям на этой неделе нельзя позволять себе негативных эмоций. Злость, агрессия и обиды будут лишать сил и могут стать причиной самосглаза. Астрологи рекомендуют отдыхать и направлять энергию на физические нагрузки, чтобы избавляться от стресса и не накапливать в себе отрицательных эмоций.

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