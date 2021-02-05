Женский гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля
Вторая неделя февраля не обещает быть простой, однако благодаря советам астрологов представительницы знаков Зодиака смогут провести это время с пользой для себя и привлечь в жизнь необходимые перемены.
Вторая неделя февраля не обещает быть простой, однако благодаря советам астрологов представительницы знаков Зодиака смогут провести это время с пользой для себя и привлечь в жизнь необходимые перемены.
В еженедельном женском гороскопе отражены актуальные события, знание о которых поможет дамам сосредоточиться на успехе и не упустить перспективные возможности. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к мнению астрологов, чтобы в период с 8 по 14 февраля 2021 года неудачи обошли стороной.
Овен
Дамам-Овнам на этой неделе все будет по плечу. Несмотря на влияние ретроградного Меркурия, у них будет возможность заняться делами, связанными с прошлым, завершить текущую работу и в конце недели получить долгожданную прибыль. Наполнение женской энергией поможет сохранить тонус и преодолеть любые препятствия.
Телец
Тельцам астрологи рекомендуют сосредоточиться на настроении. Чем больше будет оптимизма, тем проще станет преодолевать временные трудности на пути к заветной цели. Благоприятна неделя и для ухода за собой, и дамы смогут провести время с пользой. В этот период удачным будет посещение санаториев с целью профилактики здоровья.
Дамы-Близнецы на этой неделе будут в центре внимания, и астрологи рекомендуют им не терять времени даром, а знакомиться с интересными людьми, возобновить общение с друзьями, назначать романтические свидания или проводить время в кругу семьи для укрепления уз. Не исключены и встречи с бывшими партнерами и возобновление отношений.
Рак
Женщинам-Ракам важно обращать внимание на детали, из которых будет складываться благополучие. Внимание к интуиции и знакам судьбы не даст ошибиться с выбором направления. Эта неделя удачна для завершения любых дел, и если не медлить, то в конце недели ожидается долгожданное вознаграждение.
Лев
Львицы на этой неделе могут заняться решением бытовых вопросов. В период с 8 по 14 февраля уместными будут дела, связанные с завершением ремонта, долгожданным переездом, переоформлением документов. Все вопросы, связанные с недвижимостью и ранее отложенные, решатся без особых проблем.
Девам астрологи рекомендуют не отказываться сразу от заманчивых предложений. Торопиться с выводами не стоит: важно взвесить плюсы и минусы, чтобы не ошибиться с выбором. Также на этой неделе энергетика звезд и планет подарит возможность разобраться с наболевшими вопросами.
Весы
Дамы-Весы на этой неделе могут почувствовать опустошение, и астрологи рекомендуют им заняться восстановлением энергии и повышением настроения. Походы в салон красоты, практики медитаций, запланированный шопинг помогут восстановить хорошее настроение и вновь наслаждаться каждым днем.
Скорпион
Дамы-Скорпионы должны быть готовы дать отпор недоброжелателям и всем тем, кто пытается вставить им палки в колеса. Скорпионы не должны стесняться своего мнения, которое, тем не менее, важно отстаивать без криков и скандалов. Обретение внутренней гармонии поможет обойтись без конфликтов.
Стрелец
Женщинам-Стрельцам астрологи рекомендуют обращать внимание на потребности близких людей. Эта неделя пройдет в позитивном ключе, если за спиной будет крепкий тыл. Восстановить душевное равновесие можно будет в родных стенах, общаясь с близкими и создав себе личное место силы.
Козерог
Дамам-Водолеям на этой неделе нельзя позволять себе негативных эмоций. Злость, агрессия и обиды будут лишать сил и могут стать причиной самосглаза. Астрологи рекомендуют отдыхать и направлять энергию на физические нагрузки, чтобы избавляться от стресса и не накапливать в себе отрицательных эмоций.
Рыбы
Рыбы на этой неделе смогут возобновить заботу о здоровье, продолжить лечение или вновь посетить санатории для того, чтобы укрепить иммунитет и предотвратить заболевания. Вторая неделя февраля пройдет успешно, если отказаться от перенапряжения и устраивать перерывы в работе для восстановления сил и энергии.