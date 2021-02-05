Пластический хирург назвал стоимость лица Ирины Аллегровой

Ирина Аллегрова постоянно поражает поклонников своей молодостью и красотой. Певице 69-лет, но это не мешает ей появляться на концертах и светских мероприятиях в платьях с глубоким декольте. Артистка утверждает, что ей просто повезло с генетикой и никакие операции она не делала.

Хирург Владимир Плахотин в беседе с порталом «iReactor» сообщил, что слова Аллегровой правда, но лишь отчасти. Шикарное тело — результат уходовых процедур и занятий спортом. А вот над лицом и грудью звезды могли поработать пластические хирурги.

«В год Аллегрова тратит на себя не так много. Примерно выходит 200 тысяч рублей (2 197 евро по сегодняшнему курсу). Это не операции, а уходы, занятия с фитнес-тренерами и плавание. Необязательно колоть что-то, может быть терапевтический уход», — отметил эксперт.

Медик также озвучил возможную стоимость пластических операций, к которым могла прибегнуть Аллегрова. Так, по его мнению, в свое лицо она могла вложить от 500 тысяч рублей до миллиона (от 5 494 евро до 10 989 евро).