Хромченко назвала прием, который моментально омолодит образ

Эвелина Хромченко давно стала авторитетом для миллионов телезрительниц в вопросах моды и стиля. Ведь ведущая не только помогает героиням программы «Модный приговор» подобрать правильный гардероб, но и щедро делится советами о том, что в тренде, как носить ту или иную вещь или освежить образ.

В новом выпуске шоу Хромченко назвала прием, который позволяет омолодить любой образ. Поскольку для героини программы, 50-летней Натальи, вопрос возраста стоит очень остро, народный стилист переодела ее в стильный брючный костюм и яркие кеды – добавила нотку спорт-шика. И Эвелина поспешила пояснить: «Чтобы омолодить свой гардероб, нужно добавлять элементы спорта в комплект, если речь не идет об одежде формальной. И совершенно от этого женщина не будет менее модной или менее элегантной. Просто современные тренды уже последние лет 10 диктуют возможность носить такой костюм в том числе и с обувью спортивной», — рассказала Хромченко.