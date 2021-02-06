Этот простой рецепт пасты с сыром фета стал хитом в Tik Tok!
В TikTok уже вовсю осваивают новый, гораздо более простой рецепт пасты, в который вы влюбитесь с первой вилки.
В TikTok уже вовсю осваивают новый, гораздо более простой рецепт пасты, в который вы влюбитесь с первой вилки.
Один из авторов видео утверждает, что из-за этого рецепта полки с сыром фета в продуктовых магазинах Финляндии были сметены до нуля. Так что ничего другого не остается, как проверить этот рецепт на своей кухне и поделиться с вами рецептом вирусных макарошек из TikTok, пишет Life.ru.
Ингредиенты:
томаты черри
кубик сыра фета
несколько зубчиков чеснока
перец
поваренная соль
оливковое масло
свежие листья базилика
любимая паста
Способ приготовления:
Выложите помидоры черри в жаропрочную форму, залейте их большим количеством оливкового масла и присыпьте солью и перцем.
В центр блюда выложить кубик сыра фета и снова приправьте.
Ставим блюдо в духовку – запекаем при 200 градусах 35 минут.
А пока готовим макароны.
Вынуть блюдо, добавить измельченный чеснок и базилик и все тщательно перемешать, чтобы получился относительно однородный соус.
Затем добавьте пасту и снова перемешайте.
Готово!
@the_pastaqueen
My Lemon Ricotta Delight, Pasta Recipe #lemon #pasta #EasyMeal♬ original sound - The Pasta Queen