Сб, 6.02.2021
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Этот простой рецепт пасты с сыром фета стал хитом в Tik Tok!

Паста, фото иллюстративное ФОТО: Shutterstock

В TikTok уже вовсю осваивают новый, гораздо более простой рецепт пасты, в который вы влюбитесь с первой вилки.

Один из авторов видео утверждает, что из-за этого рецепта полки с сыром фета в продуктовых магазинах Финляндии были сметены до нуля. Так что ничего другого не остается, как проверить этот рецепт на своей кухне и поделиться с вами рецептом вирусных макарошек из TikTok, пишет Life.ru.

Ингредиенты:

томаты черри

кубик сыра фета

несколько зубчиков чеснока

перец

поваренная соль

оливковое масло

свежие листья базилика

любимая паста

Способ приготовления:

Выложите помидоры черри в жаропрочную форму, залейте их большим количеством оливкового масла и присыпьте солью и перцем.

В центр блюда выложить кубик сыра фета и снова приправьте.

Ставим блюдо в духовку – запекаем при 200 градусах 35 минут.

А пока готовим макароны.

Вынуть блюдо, добавить измельченный чеснок и базилик и все тщательно перемешать, чтобы получился относительно однородный соус.

Затем добавьте пасту и снова перемешайте.

Готово!

@the_pastaqueen

My Lemon Ricotta Delight, Pasta Recipe #lemon #pasta #EasyMeal

♬ original sound - The Pasta Queen
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