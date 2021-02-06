Этот простой рецепт пасты с сыром фета стал хитом в Tik Tok!

Один из авторов видео утверждает, что из-за этого рецепта полки с сыром фета в продуктовых магазинах Финляндии были сметены до нуля. Так что ничего другого не остается, как проверить этот рецепт на своей кухне и поделиться с вами рецептом вирусных макарошек из TikTok, пишет Life.ru.