Парикмахеры раскрыли раздражающее их поведение клиентов

Так, один из стилистов рассказал, что некоторые посетители салонов лгут мастерам о том, были ли окрашены их волосы ранее. По его словам, правда выясняется во время вторичного нанесения краски. «Мы так или иначе все равно узнаем об этом. Ваша ложь только усложняет и добавляет стоимости последующей коррекции. Нам абсолютно все равно чем вы красили свои волосы, нам просто нужно знать это как данность, чтобы рассчитать стратегию дальнейшей работы с вашей прической», — объяснил пользователь с никнеймом liketostilist, пишет Lenta.ru.

Другой юзер попросил не грубить парикмахерам и быть вежливым, если стрижка не понравилась. По его словам, в случае претензий большинство мастеров просто захотят помочь и исправить ситуацию. Помимо этого, он порекомендовал не надевать толстовку или джемпер с высоким горлом, собираясь в салон красоты, так как эти вещи сильно мешают во время процедуры.

Парикмахер под псевдонимом space_elf_, в свою очередь, высказал недовольство по поводу клиентов, «выставляющих свои политические убеждения на всеобщее обозрение». «Как будто они думают, что, когда они садятся в кресло, этикет выбрасывается в окно. У меня нет проблем с тем, чтобы обсуждать "спорные" темы, но я должен заботиться о комфорте других людей, которые тоже могут стать невольными слушателями разговора. Я не углубляюсь в такие беседы, потому что не хочу получать жалобы в свой адрес», — сказал он.