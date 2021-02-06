Девушка раскрыла опасность популярной карманной расчески

Блогер Хлои (Chloe) опубликовала ролик, в котором показала, какую опасность для здоровья представляет расческа известного бренда Tangle Teezer при долгом использовании. Выяснилось, что в ней скапливается грязь и пыль, несмотря на то, что снаружи она выглядит чистой, пишет Lenta.ru.

На размещенных кадрах девушка сначала моет зубчики расчески с помощью щетки, затем открывает ее и демонстрирует пользователям, что внутри Tangle Teezer стал черным. Так, чтобы избавиться от загрязнений, Хлои наносит на расческу моющее средство и через несколько минут промывает ее теплой водой.

Публикация Хлои стала вирусной и набрала больше 500 тысяч просмотров. Шокированные подписчики поблагодарили ее за предупреждение в комментариях. «Я в шоке», «У меня Tangle Teezer уже пять лет, и я ни разу не чистила его», «Какой ужас, я почищу эту расческу прямо сейчас», «Это может быть опасно», «Какая гадость», — высказывались юзеры.