Дерматологи назвали способы борьбы с «маскне»

По словам врачей, в пандемию коронавируса у людей увеличилось количество высыпаний на коже и повысился спрос на косметологические услуги. Так, в случае высыпаний дерматологи порекомендовали максимально минимизировать использование декоративной косметики и отказаться от тональных основ. Мужчинам посоветовали не надевать маску сразу после бритья, так как это может привести к воспалению, пишет Lenta.ru.

В этот период также можно протирать лицо антибактериальными средствами, например, хлоргексидином, а на воспаления прикладывать цинковую пасту. Под маску и перчатки рекомендуют наносить крем для защиты кожи. Специалисты также подчеркнули необходимость поставить в домах увлажнитель воздуха и сходить на консультацию к врачу, который даст назначение на прием витаминов.