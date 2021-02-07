Россиянка сняла вирусный лайфхак, как починить рваный пуховик без нитки и иголки

Недавно тикток-блогер Юля Тако из Алапаевска поделилась лайфхаком, который может продлить жизнь, а то и воскресить порванный пуховик. Оказалось, для этого даже необязательно его зашивать. Напротив, чаще всего для зимней одежды используются ткани, которые никак не спасти ниткой с иголкой. Вместо этого россиянка предлагает использовать обычный медицинский лейкопластырь_ gbitn Life.ru.

Юлия рассказала и показала, что для починки потребуются лишь пластырь, утюг, марля для проглаживания и сам пуховик. Для начала нужно отрезать кусок лейкопластыря, который будет чуть больше дыры. Затем его аккуратно вложить клейкой стороной вверх под ткань в месте разрыва. После этого остаётся лишь придавить материал так, чтобы в середине не образовалась щель, и прогладить всё утюгом.