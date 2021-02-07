Россиянка сняла вирусный лайфхак, как починить рваный пуховик без нитки и иголки

Недавно тикток-блогер Юля Тако из Алапаевска поделилась лайфхаком, который может продлить жизнь, а то и воскресить порванный пуховик. Оказалось, для этого даже необязательно его зашивать. Напротив, чаще всего для зимней одежды используются ткани, которые никак не спасти ниткой с иголкой. Вместо этого россиянка предлагает использовать обычный медицинский лейкопластырь_ gbitn Life.ru.
Юлия рассказала и показала, что для починки потребуются лишь пластырь, утюг, марля для проглаживания и сам пуховик. Для начала нужно отрезать кусок лейкопластыря, который будет чуть больше дыры. Затем его аккуратно вложить клейкой стороной вверх под ткань в месте разрыва. После этого остаётся лишь придавить материал так, чтобы в середине не образовалась щель, и прогладить всё утюгом.
Ролик «Чиним рванину» моментально стал вирусным. Всего за неделю его посмотрели более 4,3 миллиона раз. Блог Юли основан на лайфхаках, но такой способ даже для её подписчиков показался магией вне Хогвартса. В комментариях люди интересовались, есть ли что-то на этом свете, чего блогерша не умеет. Пользователи соцсети также предупреждали, что проглаживать нужно аккуратно, некоторые ткани не выдерживают высокой температуры.