Пн, 8.02.2021
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Напитки для похудения: что пить, чтобы сбросить вес

Горячий чай. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Если с рецептами блюд для той или иной диеты все более-менее ясно, то вот выбор напитков для похудения на первый взгляд всегда кажется сложным. А в действительности выбор есть, и он весьма разнообразный!

Напитков для похудения, усиливающих действие диет, немало. Мы расскажем о самых эффективных из тех, что можно приготовить самостоятельно в домашних условиях.

Что и как пить для похудения

Напитки для похудения играют не менее важную роль, чем еда. Особенно в рамках той или иной диеты. Иначе говоря, верно подобранные напитки будут активно помогать вам худеть и обретать желанные формы, и наоборот — бездумное употребление в течение дня абы-каких жидкостей может свести на нет буквально любую, даже самую эффективную, диету…

Итак, существуют несколько универсальных правил, касающихся употребления напитков для похудения во время почти любой диеты (за исключением тех, что сами по себе основаны на жидкостях — так называемые питьевые диеты на чае, соках, молоке, бульонах и проч.). Вот некоторые из них:

  • в день необходимо выпивать не менее 1,5-2 л жидкости, как минимум половину этого объема должна составлять чистая вода;
  • первый стакан чистой воды нужно выпить не вставая с постели, едва только вы проснулись — он поможет «умыться изнутри», смыть образовавшиеся за ночь токсины, и «разбудить» пищеварительную систему, подготовив ее к завтраку;
  • почти любая диета допускает употребление зеленого чая и кофе — однако без сахара, молока или каких либо других добавок;
  • как правило, диетологи советуют употреблять жидкость за полчаса до еды, и не раньше чем через час — после еды;
  • при белковых диетах в качестве напитка можно употреблять специальные протеиновые коктейли (продаются в магазинах спортивного питания) — с одной стороны они покрывают некоторую часть необходимой ежедневной нормы белка, с другой — утоляют жажду;
  • последний ежедневный прием жидкости должен состояться за 2-3 часа до сна — иначе возникает реальный риск отеков.

Но кроме традиционных напитков — например, чая (польза которого для похудения доказана давно), кофе или чистой воды, существуют и другие, специальные рецепты, отвечающие на вопрос что пить для похудения.

Напитки для похудения: рецепты, проверенные временем

  1. Вода на основе лайма, лимона и огурца

Ингредиенты: 2-2,5 л чистой воды без газа, 1 лайм, 1 крупный лимон, 1 средний огурец, корень имбиря (можно сразу купить тертый порошок), 2-3 пучка свежей мяты.

Приготовление (с вечера): в емкость налить всю необходимую воду. Натереть на мелкой терке корень имбиря (или взять 1-2 ч.л. порошка имбиря), порезать тонкими дольками лимон и лайм — добавить все эти ингредиенты в воду. Также почти прозрачными кружками нужно порезать огурец и добавить его в общую емкость с водой. В финале — добавляем мяту. Затем емкость с лимонадом помещаем в прохладное место на всю ночь. Весь получившийся объем этого напитка для похудения необходимо выпивать в течение последующего дня, а с вечера — готовить новую порцию на следующий день.

  1. Имбирный напиток для похудения

Ингредиенты: Корень имбиря (примерно 7-10 см), веточка мяты, 1 лимон, по желанию — мед, ароматные специи, зеленый чай.

Приготовление: основная ошибка при приготовлении имбирных напитков для похудения — кипячение и варка. Увы, но при температуре кипения имбирь отчасти теряет свои полезные свойства усиливать метаболизм и ускорять обмен веществ. Поэтому сценарий приготовления имбирных напитков для похудения должен быть таким: для начала вскипятите чайник. И пока вода в чайнике слегка остывает, имбирь нужно натереть на мелкой терке и положить в термоустойчивую емкость. Туда же выжать сок 1 лимона. Добавить мяту и специи. Когда же вода чуть-чуть остынет, ею можно залить полученную смесь. При желании — можно добавить пакетик зеленого чая. Закройте емкость крышкой, накройте полотенцем и дайте настояться. Пить можно как в холодном, так и в теплом виде.

  1. Лимонно-медовый напиток для похудения

Ингредиенты: 1,5 л воды, 6-7 лимонов, 40-50 г меда

Приготовление: В воду комнатной температуры добавить сок лимонов и мед, тщательно перемешать. Пить в течение всего дня. Нередко этот лимонад используют не только как вспомогательный напиток для похудения во время диеты, но и как отдельную питьевую диету. Такая диета длится всего 1-2 дня, но относится к разряду строгих — ведь помимо лимонада ничего больше употреблять в пищу в эти дни нельзя.

  1. Пряный чай масала, ускоряющий обмен веществ

Ингредиенты (объем напитка — на день): 1,5 л молока (0,5 % жирности), 1 л воды, 4-5 ст.л. листового черного чая, при желании — 2 ч.л. меда, 200 г свежего имбиря, 5-7 горошин перца, несколько гвоздичек, щепотка мускатного ореха, 5 палочек корицы (можно использовать 1 ст. л. порошка корицы), при желании — палочка ванили.

Приготовление: вскипятите воду, затем убавьте огонь. На мелкой терке натрите имбирь, палочки корицы разломайте на кусочки. Добавьте эти и другие специи в воду (температура должна быть немного ниже температуры кипения). Спустя 2-3 минуты медленно введите в воду молоко, затем — положите черный чай. Через 5-7 минут огонь можно выключить вовсе, но чай еще необходимо настоять в течение 10—15 минут. Перед употреблением удобно сначала процедить чай.

А какие напитки для похудения знаете и любите вы?

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