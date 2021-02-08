Напитки для похудения: что пить, чтобы сбросить вес

Напитков для похудения, усиливающих действие диет, немало. Мы расскажем о самых эффективных из тех, что можно приготовить самостоятельно в домашних условиях.
Что и как пить для похудения
Напитки для похудения играют не менее важную роль, чем еда. Особенно в рамках той или иной диеты. Иначе говоря, верно подобранные напитки будут активно помогать вам худеть и обретать желанные формы, и наоборот — бездумное употребление в течение дня абы-каких жидкостей может свести на нет буквально любую, даже самую эффективную, диету…
Итак, существуют несколько универсальных правил, касающихся употребления напитков для похудения во время почти любой диеты (за исключением тех, что сами по себе основаны на жидкостях — так называемые питьевые диеты на чае, соках, молоке, бульонах и проч.). Вот некоторые из них:
- в день необходимо выпивать не менее 1,5-2 л жидкости, как минимум половину этого объема должна составлять чистая вода;
- первый стакан чистой воды нужно выпить не вставая с постели, едва только вы проснулись — он поможет «умыться изнутри», смыть образовавшиеся за ночь токсины, и «разбудить» пищеварительную систему, подготовив ее к завтраку;
- почти любая диета допускает употребление зеленого чая и кофе — однако без сахара, молока или каких либо других добавок;
- как правило, диетологи советуют употреблять жидкость за полчаса до еды, и не раньше чем через час — после еды;
- при белковых диетах в качестве напитка можно употреблять специальные протеиновые коктейли (продаются в магазинах спортивного питания) — с одной стороны они покрывают некоторую часть необходимой ежедневной нормы белка, с другой — утоляют жажду;
- последний ежедневный прием жидкости должен состояться за 2-3 часа до сна — иначе возникает реальный риск отеков.
Но кроме традиционных напитков — например, чая (польза которого для похудения доказана давно), кофе или чистой воды, существуют и другие, специальные рецепты, отвечающие на вопрос что пить для похудения.
Напитки для похудения: рецепты, проверенные временем
- Вода на основе лайма, лимона и огурца
Ингредиенты: 2-2,5 л чистой воды без газа, 1 лайм, 1 крупный лимон, 1 средний огурец, корень имбиря (можно сразу купить тертый порошок), 2-3 пучка свежей мяты.
Приготовление (с вечера): в емкость налить всю необходимую воду. Натереть на мелкой терке корень имбиря (или взять 1-2 ч.л. порошка имбиря), порезать тонкими дольками лимон и лайм — добавить все эти ингредиенты в воду. Также почти прозрачными кружками нужно порезать огурец и добавить его в общую емкость с водой. В финале — добавляем мяту. Затем емкость с лимонадом помещаем в прохладное место на всю ночь. Весь получившийся объем этого напитка для похудения необходимо выпивать в течение последующего дня, а с вечера — готовить новую порцию на следующий день.
- Имбирный напиток для похудения
Ингредиенты: Корень имбиря (примерно 7-10 см), веточка мяты, 1 лимон, по желанию — мед, ароматные специи, зеленый чай.