Напитки для похудения: что пить, чтобы сбросить вес

Приготовление: основная ошибка при приготовлении имбирных напитков для похудения — кипячение и варка. Увы, но при температуре кипения имбирь отчасти теряет свои полезные свойства усиливать метаболизм и ускорять обмен веществ. Поэтому сценарий приготовления имбирных напитков для похудения должен быть таким: для начала вскипятите чайник. И пока вода в чайнике слегка остывает, имбирь нужно натереть на мелкой терке и положить в термоустойчивую емкость. Туда же выжать сок 1 лимона. Добавить мяту и специи. Когда же вода чуть-чуть остынет, ею можно залить полученную смесь. При желании — можно добавить пакетик зеленого чая. Закройте емкость крышкой, накройте полотенцем и дайте настояться. Пить можно как в холодном, так и в теплом виде.

Лимонно-медовый напиток для похудения

Ингредиенты: 1,5 л воды, 6-7 лимонов, 40-50 г меда

Приготовление: В воду комнатной температуры добавить сок лимонов и мед, тщательно перемешать. Пить в течение всего дня. Нередко этот лимонад используют не только как вспомогательный напиток для похудения во время диеты, но и как отдельную питьевую диету. Такая диета длится всего 1-2 дня, но относится к разряду строгих — ведь помимо лимонада ничего больше употреблять в пищу в эти дни нельзя.

Пряный чай масала, ускоряющий обмен веществ

Ингредиенты (объем напитка — на день): 1,5 л молока (0,5 % жирности), 1 л воды, 4-5 ст.л. листового черного чая, при желании — 2 ч.л. меда, 200 г свежего имбиря, 5-7 горошин перца, несколько гвоздичек, щепотка мускатного ореха, 5 палочек корицы (можно использовать 1 ст. л. порошка корицы), при желании — палочка ванили.

Приготовление: вскипятите воду, затем убавьте огонь. На мелкой терке натрите имбирь, палочки корицы разломайте на кусочки. Добавьте эти и другие специи в воду (температура должна быть немного ниже температуры кипения). Спустя 2-3 минуты медленно введите в воду молоко, затем — положите черный чай. Через 5-7 минут огонь можно выключить вовсе, но чай еще необходимо настоять в течение 10—15 минут. Перед употреблением удобно сначала процедить чай.