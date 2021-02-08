Что можно есть в МcDonald's тем, кто следит за фигурой?

1. Гамбургер

254 ккал, 8.8 г жира

Классический гамбургер не слишком калорийный. Не ожидали? Дело в том, что здесь минимум добавок и совсем нет жира, благодаря которому в любом бургере увеличивается количество калорий и жира. Более того, из ингредиентов в гамбургере только котлета, лук, маринованные огурцы, кетчуп и горчица. Для сравнения: в чизбургере уже 304 ккал, а жира — 13 г.

2. Салат «Цезарь»

283 ккал, 16 г жира

В салате почти вдвое больше жиров, чем в гамбургере! Наверняка этого вы тоже не ожидали. Все дело в сыре и заправке. Но нужно учитывать, что порция «Цезаря» значительно объемнее, чем классический гамбургер. Кроме того, в салате много свежих овощей, которые дадут вам необходимую клетчатку, а белок в куриной грудке поможет долго не проголодаться.

3. Морковные палочки

34 ккал, 0.2 г жира

Это блюдо можно съесть даже тем, кто сидит на жесткой диете! Хотите иногда позволять себе фаст-фуд без вреда для фигуры? Просто замените привычный картофель-фри на морковные палочки.

4. Куриные наггетсы

268 ккал, 14 г жира (в маленькой порции, 6 кусочков)

Да, они обжарены во фритюре, и это добавляет калорийности. Но здесь нет хлеба, а белка достаточно много — 17 г. Ешьте наггетсы с овощным салатом — это самый разумный выбор, который можно сделать в ресторанах быстрого обслуживания.

5. Яблочные ломтики

54 ккал и очень мало жира

Просто идеальная еда для тех, кто хочет похудеть, не так ли?