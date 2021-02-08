Пушащиеся волосы: как укротить пышную шевелюру

Что происходит с пушащимися волосами

Одна из главных причин «эффекта одуванчика» — повышенная влажность, от которой у одних девушек волосы начинают пушиться, у других сильно запутываются, а третьи вдобавок теряют свой объем.

Волосы состоят из трех слоев. Верхний — кутикула, которая выполняет защитные функции, она напоминает черепицу. Когда такая «черепица» в целости и сохранности, волосы прекрасно защищены от проникновения влаги внутрь. Но если она повреждена, вода беспрепятственно попадает в глубокие слои, отчего волосы теряют упругость. Фактически влага не представляет слишком серьезной опасности для волос.

Сплошная химия: из чего состоят волосы и что с ними делает влажность

Главный материал волос — белок (кератин), а их структура и форма во многом определяются тем, как его молекулы связаны друг с другом.

Белки, в свою очередь, содержат значительное количество аминокислот, а в их составе есть сера. Когда цепочки аминокислот оказываются рядом, между атомами серы, как правило, возникает химическая связь — дисульфид. Именно эта связь отвечает за стойкость и прочность и не разрывается ни влажностью, ни сухостью.

Также в волосах есть водородные связи. Они возникают между атомами соседних цепочек аминокислот. Эти связи весьма слабые, хотя их и больше, чем дисульфидных. При наличии воды они легко разрушаются, а при отсутствии — восстанавливаются. При этом волосы фиксируются в том положении, в котором высохли. Влажный воздух в сочетании с повышенным содержанием в нем молекул водорода провоцирует появление в волосах новых водородных связей. Их становится всё больше и больше. В конце концов волосы начинают закручиваться.

Не позволяйте волосам пушиться!

Что делать, чтобы защитить прическу от влажности?

Финишируйте прическу специальными средствами. Это может быть пара капель сыворотки, флюида или специального масла — смысл в том, чтобы «подстраховать» волосы по всей длине и дать им защиту от воздействий окружающей среды.

Завивайте волосы в меру. Ориентируйтесь на погоду: в пасмурный день лучше всего отказаться от сложной укладки, ведь она дополнительно воздействует на волосы, а эффект сохраняется недолго. Помните: чем здоровее волосы, тем проще будет с ними справиться в неблагоприятных условиях, поэтому пользуйтесь защитными средствами.